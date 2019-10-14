В Петербурге сменился глава комитета по благоустройству

Глава комитета по благоустройству Петербурга Владимир Рублевский ушел в отставку. Как сообщает пресс-служба Смольного, чиновник освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

Сейчас временно исполнять обязанности главы комитета будет первый заместитель председателя ведомства Сергей Малинин.

Владимир Рублевский долгие годы работал в жилищных агентствах Красногвардейского и Невского районов. С 2006 по 2012 год возглавлял администрацию Невского района.

С октября 2014 года был председателем комитета по благоустройству.