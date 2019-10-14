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14.10.2019 18:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Губернатор Севастополя рассказал о работе с погибшим мэром Абакана

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, возглавлявший Хакасию осенью 2018 года, высказал сочувствие жителям республики в связи с кончиной мэра Абакана Николая Булакина.

Развожаев написал на своей страничке в Facebook, что смерть Булакина в ДТП стала для него ужасной новостью.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю
Названа причина смертельного ДТП с мэром Абакана

- Сегодня для абаканцев и жителей Республики скорбный день, я знаю, что многие чувствуют сейчас. Потому что чувствую тоже - глубокую скорбь, - написал Развожаев.

По его словам, Булакин был интеллигентным, открытым, чутким человеком с невероятным чувством юмора и самоиронии.

- Даже за тот короткий срок, что я был в Хакасии, я сумел многому у него научиться. К нему всегда можно было прийти за советом. В любое время, - подчеркнул Развожаев.

По словам главы Севастополя, ему казалось, что будет Булакин будет вечно управлять Абаканом.

- Бессменный мэр города, 24 года он решал проблемы Абакана и сделал город - уютным, развивающимся, сумел сохранить много объектов и построить много нового, даже в самых сложных экономических условиях.

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