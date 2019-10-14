На Кубани на адвоката и полицейского завели дело о взятке в 3,5 млн

На кубанского адвоката и оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Сочи возбудило уголовное дело.

"Адвокату предъявлено обвинение, - говорится в сообщении, помещенном на сайте краевого СУ СК, - а сотрудник полиции подозревается в покушении на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере".

Как установило следствие, в апреле этого года сочинца стали проверять на предмет мошенничества, и он, для того чтобы его не привлекли к уголовной ответственности, обратился к адвокату. Тот в свою очередь попросил сотрудника полиции помочь с передачей взятки в размере 3,5 миллиона рублей. О преступной схеме обвиняемый сообщил в УФСБ России по краю.

19 июня заявитель в Центральном районе Сочи передал указанную денежную сумму адвокату, который на следующий день все деньги отвез полицейскому в Туапсинский район.

Адвокат арестован. Расследование уголовного дела продолжается.