Жителю Урала вынесли приговор за избиение 13-летней дочери

Троицкий городской суд в Челябинской области вынес приговор 37-летнему местному жителю за систематическое избиение 13-летней дочери. Потерпевшая изъята из семьи и воспитывается в приюте, сообщили в понедельник в прокуратуре региона.

- Установлено, что мужчина в течение четырех месяцев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, причинял 13-летней дочери побои по малозначительному поводу, осознавая что дочь в силу своего возраста лишена возможности оказать ему сопротивление и находится от него в материальной зависимости, - сообщили в прокуратуре региона. - В качестве отягчающего вину обстоятельства суд учел, что преступления совершались в состоянии алкогольного опьянения.

Подсудимый полностью признал вину, сообщил, что трудоустроился и перестал употреблять алкоголь. Его дочь в свою очередь пояснила, что отношений с отцом больше не поддерживает, проживает в приюте. Однако просила суд строго его не наказывать.

По статье об истязании несовершеннолетнего (пункт "г" части 2 статьи 117 УК РФ) семейному тирану грозило от трех до семи лет лишения свободы. Однако суд ограничился тремя годами условного наказания, отметили в прокуратуре.