14 октября 1964 года был принудительно отстранен от власти Никита Сергеевич Хрущев (1894-1971) - первый секретарь ЦК КПСС, председатель Совета министров СССР, Герой Советского Союза и трижды Герой Социалистического Труда. Это был самый бескровный дворцовый переворот за всю многовековую историю государства Российского. Впервые при отстранении политического лидера страны от власти не было пролито ни одной капли крови. Кто же был кукловодом подковерной аппаратной интриги, кто обыграл Никиту Сергеевича, вроде бы твердо державшего в своих руках власть и в предшествующие годы сумевшего переиграть как ближайшее сталинское окружение, так и маршала Жукова?

Генерал-майор из тени

Имя этого человека - Николай Романович Миронов (1913-1964). Должность - заведующий Отделом административных органов ЦК КПСС. Отдел имел сектора: Сухопутных войск, Военно-воздушных сил, Военно-морских сил, органов госбезопасности; общественного правопорядка, прокуратуры и суда. Миронов от лица правящей Компартии курировал все силовые ведомства Советского Союза. Ни одно кадровое назначение в Вооруженных Силах, начиная от командира дивизии и выше, не могло состояться без согласования с Отделом административных органов и визы его заведующего. Именно Миронов, имевший звание генерал-майора, принимал судьбоносные для военачальников решения, сам оставаясь при этом за кулисами и в тени. Даже его телефон был засекречен и отсутствовал в изданном для служебного пользования телефонном справочнике ЦК. Завотделом Миронов был таинственен, влиятелен и опасен. "...В стране Н. Миронова знали мало, широким массам его имя ничего не говорило. Но в руководстве партии, в силовых структурах его хорошо знали: это была сильная и авторитетная фигура. Он обладал колоссальной политической волей и умением достигать поставленных целей. О степени его влияния на высшее руководство страны, включая Л. Брежнева, ходили легенды"1.

Доброволец 1941-го

Министр обороны Маршал Советского Союза Родион Яковлевич Малиновский всегда сам приезжал к генерал-майору Миронову в его кабинет в ЦК.

Впервые их судьбы пересеклись в декабре 1941 года, когда генерал-лейтенант Малиновский, только что назначенный командующим Южным фронтом, приказал срочно взять языка. Опытные разведчики предложили дерзкий план. В 15 километрах от переднего края располагался крупный немецкий штаб. В тыловом населенном пункте гитлеровцы чувствовали себя уверенно и не ожидали нападения. В этом и состоял нешаблонный расчет старшего политрука Николая Миронова, с 5-го курса Днепропетровского университета добровольцем ушедшего на фронт и воевавшего с августа 1941-го. Сослуживец Миронова генерал-майор Иван Терентьевич Замерцев вспоминал:

"В группу отбирали наиболее смелых бойцов. Возглавили ее старший политрук Миронов и младший политрук Фомин.

Под покровом темноты разведчики благополучно миновали линию фронта. Действовать решили без спешки, наверняка. Замаскировавшись на окраине села, они долго наблюдали за противником, изучали подходы к штабу, следили, когда и где движется патруль.

На вторую ночь разведчики подобрались вплотную к штабу. Дождались, когда на улицу вышли два гитлеровца, и набросились на них. Несколько секунд продолжалась безмолвная борьба. Один из немцев, оказавшийся офицером, так бешено сопротивлялся, что его пришлось ударить ножом. Другой - унтер-офицер вел себя спокойней.

Теперь надо было как можно дальше уйти от села, пока там не подняли тревогу. Двигались быстро, хотя и мешал раненый гитлеровец: его пришлось по очереди нести на руках.

Разведчики уже приближались к условленному месту, где их ожидала хорошо замаскированная группа прикрытия. Но в это время появился взвод немцев. Они бежали наперерез нашим. Вероятно, гитлеровцы успели сообщить на передовую о похищении офицера.

Группа прикрытия подпустила немцев на близкую дистанцию и ударила дружным огнем. Ошеломленные фашисты шарахнулись обратно, бросив убитых и раненых...

Пленные фашисты принадлежали к штабу 257-й немецкой пехотной дивизии. Миронов тщательно допросил их. Мы получили нужные сведения. Приказ командующего был выполнен"2.

В этом фронтовом эпизоде, как в зеркале, отразились методы последующих действий Миронова в сфере большой политики:

1. Оценить обстановку.

2. Принять нестандартное решение.

3. Иметь мужество взять на себя ответственность и возглавить реализацию предложенного плана.

4. Постоянно наблюдать за противником, изучая его слабые стороны.

5. Действовать без спешки, наверняка.

6. Ошеломить противника внезапностью нападения.

7. Всегда иметь наготове группу прикрытия.

Закопать Серова

Замысел по отстранению Хрущева от власти - это хорошо продуманная многоходовая комбинация энергичного завотделом, рассчитанная сначала на компрометацию, а затем и на удаление от первого лица наиболее преданных его приверженцев, обладавших реальной властью, - Ивана Серова и Фрола Козлова. По иронии судьбы и тот и другой в прошлом были непосредственными начальниками Миронова.

Николай Романович закончил войну в звании майора. Был награжден двумя орденами: Отечественной войны II степени и Красной Звезды и высоко ценимой всеми фронтовиками медалью "За отвагу". В 1951 году его по партийной мобилизации направили в органы госбезопасности, где он быстро сделал блистательную карьеру в центральном аппарате, в звании полковника став заместителем начальника 3-го Главного управления (военная контрразведка).

Председатель КГБ генерал армии Иван Александрович Серов (1905-1990) считал Миронова интриганом ("занимается интригами и подсиживанием"3), относился к нему с нескрываемой неприязнью и сознательно удалил из Москвы. Это была почетная ссылка. Однако Серов знал о давних тесных дружеских связях Николая Романовича с набиравшим силу секретарем ЦК по оборонной промышленности Леонидом Ильичом Брежневым и постарался подсластить пилюлю генеральским званием и высокой должностью в провинции. В январе 1956 года генерал-майор госбезопасности Миронов возглавил Управление КГБ по Ленинградской области.

Николай Романович об обиде не забыл и спустя без малого три года, когда его друг Брежнев стал членом Президиума ЦК, нанес ответный удар. В 1958-м главный чекист города трех революций направил на имя Хрущева личное письмо, целившее в его давнего сподвижника. "Н. Миронов писал, что председатель КГБ, Герой Советского Союза генерал армии И.А. Серов лично замешан в массовых репрессиях против советских людей, что он не желает вникать в суть изменившейся обстановки, что продолжает действовать и мыслить старыми категориями. Все эти слова были аргументированы конкретными убедительными примерами"4.

Интрига удалась: уже наступила "оттепель", и Хрущев, справедливо опасаясь за свой престиж, отдалил от себя проверенного годами соратника, всегда безукоризненно выполнявшего его указания. В декабре 1958 года Серов лишился поста председателя КГБ и возглавил ГРУ. В мае 1959-го Миронов был отозван в Москву, выведен в действующий резерв КГБ и назначен заведующим Отделом административных органов ЦК. Отныне он по должности стал "присматривать" за своим бывшим начальником Серовым. По очень точному определению осведомленного современника, под Мироновым "ходили" армия, КГБ, ГРУ, внутренние и пограничные войска, правоохранительные органы"5.

Так началась кампания по дискредитации Серова, которого связывали с Хрущевым многолетние дружеские отношения. Генералу припомнили участие в довоенных репрессиях, депортацию народов Кавказа в годы войны, мародерство в Германии, участие в организации Особой тюрьмы МГБ, сокрытие оперативных дел. В 1962 году его лишили ордена Суворова I степени, полученного в марте 1944го за депортацию чеченцев и ингушей. Последней каплей стало предательство полковника ГРУ Пеньковского. В 1963 году за "потерю политической бдительности" Серова лишили звания Героя Советского Союза, на три ступени понизили в воинском звании и генерал-майором отправили служить в Ташкент. Один из самых влиятельных сподвижников Хрущева был выведен из игры.

Дискредитировать Козлова

Настала очередь Фрола Романовича Козлова (1908-1965). Это был жестокий, убежденный и последовательный противник "оттепели". Он имел репутацию крайнего консерватора, нес личную ответственность за послевоенные репрессии в Ленинграде и осуществлял политическое руководство подавлением восстания рабочих в Новочеркасске в 1962-м. Козлов был лично предан Хрущеву, и Никита Сергеевич не только игнорировал письма ленинградцев, обличавших Козлова в организации необоснованных репрессий в недавнем прошлом, но и рассматривал его как своего естественного преемника в отдаленном будущем.

Фрол Романович занимал второе место в партийной иерархии после Хрущева, он был членом Президиума ЦК КПСС и секретарем ЦК. В отсутствие любившего продолжительные вояжи по стране и миру Хрущева вел заседания Президиума и формировал повестку дня, то есть де-факто был вторым секретарем ЦК и в этом качестве являлся непосредственным начальником Миронова. Их пути уже пересекались в Ленинграде в бытность Козлова первым секретарем обкома КПСС.

Миронов виртуозно разыграл антикозловскую партию. Он умело использовал оперативную информацию, обличавшую связь Фрола Романовича с воротилами теневого бизнеса в городе на Неве, и нанес второму секретарю ЦК сокрушительный удар. 10 июля 1962 года был арестован директор Ленинградской областной оптово-торговой базы Георгий Петрович Зуйков, с конца 1950-х находившийся в поле зрения правоохранительных органов, но благодаря покровительству Козлова сохранявший свой пост и избегавший уголовной ответственности.

Факты против директора были убийственные:

"У Зуйкова было изъято: 1616 золотых монет царской чеканки различного достоинства и 200 золотых американских долларов, всего весом более 12 килограммов; 5160 бумажных американских долларов, 11 золотых слитков, в том числе и слитки швейцарского банка, 5 золотых пластин и 3 рулона золотой фольги заводского изготовления, а также различные изделия из золота - золотая дореволюционная настольная медаль, 4 броши с бриллиантами и браслет (общий вес около 3 килограммов), 16 незакрепленных бриллиантов весом 61,85 карата и нитка жемчуга"6. Большую часть этих ценностей он прятал в могиле своей дочери на Волковском кладбище. 24 июня 1963 года Зуйков был приговорен к расстрелу. Приговор привели в исполнение7.

А 11 апреля 1963 года у Козлова случился инсульт, который навсегда вывел его из большой политической игры.

"Гнев Хрущева был страшен. Он вызвал Козлова на ковер и, говорят, придя в ярость, бросил в своего возможного преемника тяжелое мраморное пресс-папье. На следующий день у Козлова случился инсульт. Хрущев по этому поводу сказал: "Если оклемается, исключим из партии и будем судить. Если умрет - похороним на Красной площади""8. В январе 1965 года Фрол Романович скоропостижно скончался.

Вторым секретарем ЦК КПСС в июне 1963 года стал Брежнев. У противников Хрущева были развязаны руки.

Нейтрализовать Малиновского

После этого Миронов мастерски нейтрализовал маршала Малиновского, однополчанина по 1941 году...

Среди тех, кому покровительствовал Николай Романович, был Леонид Георгиевич Иванов (1918-2015), в годы войны служивший в органах Смерш и получивший четыре ордена. В мирное время он продолжил службу в центральном аппарате органов военной контрразведки и стал начальником отдела, который курировал обеспечение государственной безопасности Генштаба и аппарата Министерства обороны СССР. Он вспоминал:

"Ко мне... перешло большое количество оперативных дел на крупных военачальников, в том числе и на некоторых маршалов. В их числе были, например, материалы на Маршалов Советского Союза М.В. Захарова, Р.Я. Малиновского, A.M. Василевского, Главного маршала артиллерии Н.Н. Воронова и др. В материалах этих дел были в основном выписки из показаний арестованных офицеров и генералов, касающиеся названных лиц, записи разговоров, полученные техническими средствами, некоторые другие оперативные документы. В некоторых делах были фотографии, в других копии различных письменных распоряжений И. Сталина.

Возможно, эти дела велись по инициативе В. Абакумова, возможно, по приказу самого И. Сталина, который, не исключено, боялся предательства со стороны отдельных лиц из армейского руководства в тяжелейшей из войн..."9

В годы "оттепели" было принято политическое решение: дела пересмотреть, причем, как правило выносилось решение об их уничтожении. Но все материалы перед их уничтожением просматривал куратор отдела Миронов.

Николай Романович по долгу службы познакомился с информацией, позволяющей в нужный момент нейтрализовать любого из крупных военачальников. В деле Малиновского было достаточно компромата: неясность происхождения, трехлетнее пребывание во Франции в составе Русского экспедиционного корпуса в годы Первой мировой войны, Георгиевский крест 3-й степени, которым наградил его представитель адмирала Колчака во Франции в 1919-м10; адъютант Малиновского самовольно покинул штаб и ушел за линию фронта в 1942-м...

Мы не знаем, к каким именно аргументам прибег Миронов, но Малиновский не стал поддерживать Хрущева в борьбе за власть, и тот лишился мощной опоры в лице министра обороны. С его подачи армия в решающий день заняла нейтральную позицию.

14 октября 1964 года, выступая на активе центрального управления Министерства обороны, Малиновский сказал: "Хрущев, будучи невеждой в военной области, совершил немало ошибок в военном строительстве. С ракетами на Кубу была авантюра, которая едва не закончилась войной. Он поставил страну на грань ядерной войны. Сокращение на 1200 тысяч в 1960-м было недопустимым, и был нанесен ущерб. Большой вред - значительный в авиации и боевых кораблях. Вмешивался в ряд вопросов, не разбираясь в них. Протаскивал плохие ракеты своего сына и отстранял хорошие. Только хитростью мы сумели поставить на производство лучшие ракеты. Летом этого года, посмотрев новейшие ПТ (противотанковые. - Авт.) средства, приказал прекратить производство танков, т.к. "они в современной войне бесполезны". Неоднократно ставил вопрос резко снизить оклады военным и военные пенсии"11.

P.S. Спустя пять дней после отстранения Хрущева, 19 октября 1964 года, Николай Романович Миронов погиб в авиационной катастрофе. Узнав о гибели друга, первый секретарь ЦК КПСС Брежнев не смог сдержать слез. Он хорошо знал, кому обязан властью.

1. Иванов Л.Г. Правда о "Смерш". М.: Яуза; Эксмо, 2009 // https://e-libra.ru/read/313657pravda-o-smersh.html. Дата обращения 07.08.2019.

2. Замерцев И.Т. Через годы и расстояния. М.: Воениздат, 1965. С. 133-134.

3. Серов И.А. Записки из чемодана. М.: Просвещение, 2017 // https://e-libra.ru/read/502935-zapiski-iz-chemodana.html. Дата обращения 06.08.2019.

4. Иванов Л.Г. Указ. соч.

5. Там же.

6. Невякин Е., Кондратьев А. В золотой паутине. Вампир с оптовой базы // Чекисты: Шестидесятилетию органов ВЧК-КГБ посвящается. Л.: Лениздат, 1977 // https://www.litmir.me/br/?b=188196&p=100 Дата обращения 07.08.2019.

7. Дело Зуйкова легло в основу известного советского фильма "Два билета на дневной сеанс" (1966).

8. Лурье Л. Козлов отпущения // Огонёк. 2014. N 6 (5312) // https://www.kommersant.ru/doc/2404904. Дата обращения 07.08.2019.

9. Иванов Л.Г. Указ. соч.

10. Попова С.С. Боевые награды Маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского // Военно-исторический журнал. 2004. N 5. С. 31.

11. Обатуров Г.И., генерал армии. Дневник // https://docs.wixstatic.com/ugd/6c6d8a_891ee39488234ef79d81f0686a16bcf3.pdf. Дата обращения 07.08.2019.