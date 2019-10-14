Байки и анекдоты о председателе Совета министров СССР, первом секретаре ЦК КПСС Н.С. Хрущеве незаслуженно упрощали его сложную, противоречивую фигуру.

Ведь именно в его период правления произошли многие ключевые для нашей страны события. Среди них - развенчание "культа личности" И.В.Сталина в докладе на XX съезде КПСС и процесс реабилитации жертв репрессий. Тогда же в жизнь страны войдет понятие "оттепель", хотя самому Н.С. Хрущеву это слово чуждо, "потому что при оттепели могут произрастать и сорняки, а с сорняками надо всегда бороться", а потому идеологическое давление на культуру не ослабнет. Продолжится развитие промышленности, активно будет развиваться и массовое жилищное строительство (вспомните знаменитые хрущевки!), реформируется - пусть и не всегда удачно - сельское хозяйство. При правлении Хрущева состоялись запуск первого спутника и первый полет человека в космос. При нем же - карательная акция против участников забастовки и местных жителей Новочеркасска в 1962 г.

Яркая личность Н.С. Хрущева найдет свое выражение и во внешней политике. Многие его визиты в иностранные государства - а посетит он более 50 стран - станут важными событиями международной жизни того периода. Он первым из советских лидеров посетит США.

К 1964 г. авторитет Н.С. Хрущева в стране падает, причем недовольными оказываются все слои общества. Этим и воспользуются члены высшего партийно-государственного руководства СССР. После отставки Н.С. Хрущев занимался работой над воспоминаниями и многое переосмыслил.

В Российском государственном архиве кинофотодокументов на хранении находится свыше 4500 фотодокументов и более 1600 кинодокументов, посвященных Никите Сергеевичу. Основная часть данного массива документов освещает официальную рабочую деятельность Н.С. Хрущева. Но для "Родины" мы подобрали снимки, которые показывают не только эту сторону жизни героя нашей публикации.