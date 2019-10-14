Российские волейболисты потерпели шестое поражение на Кубке мира

Мужская сборная России по волейболу потерпела шестое поражение на Кубке мира. После этой неудачи российская команда опустилась на седьмое место.

В очередной игровой день российская команда встречалась с американцами, которые на нынешнем Кубке мира также разочаровывают своих болельщиков. Борьба в этом матче была только в первом сете, в котором россияне уступили - 23:25.

Вторая партия стала настоящим кошмаром. Американцы выиграли ее с разницей в счете в 14 очков. Третий сет также был проигран почти без борьбы - 16:25. В заключительном матче турнира сборная России сыграет с командой Туниса.

Пока российская команда занимает седьмое место, имея в своем активе всего 4 победы при шести поражениях.