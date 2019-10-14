Новости

Медведев предупредил о недопустимости манипулирования статистикой 17:26
В Ростове автобус с людьми протаранил остановку 17:23
В Калмыкии полицейский стал виновником ДТП с двумя жертвами 17:22
Россия и Саудовская Аравия подписали хартию по нефти 17:12
Путин и саудовский король сели в один электрокар 17:09
На Кубани на адвоката и полицейского завели дело о взятке в 3,5 млн 17:06
В Подмосковье избита чемпионка Европы и мира по боксу 17:05
В Петербурге пройдет Фестиваль корейской культуры 17:05
Приобретение российских танков Т-90 вместо Abrams объяснили в Египте 17:04
Роухани назвал условие нормализации отношений Ирана с Саудовской Аравией 17:00
Владелец пытается продать останки сгоревшего Ferrari 17:00
Суд оставил в СИЗО генерала МВД Мельникова 16:56
Volkswagen заполнил прогал между Tiguan и Teramont новым кроссовером 16:55
Количество жертв тайфуна "Хагибис" в Японии возросло до 56 16:48
Матвиенко выступила против возвращения смертной казни 16:44
Нижегородская школа закрыта из-за вспышки кишечной инфекции 16:41
В Ленобласти адвоката будут судить за избиение железнодорожников 16:37
В Иране оценили поддержку России в ситуации вокруг СВПД 16:31
В Новосибирске арестовали еще одного участника массовой драки 16:30
В Сочи бейсджамперы установили уникальный мировой рекорд 16:28
Под Костромой возбудили дело об обрушении стены на детей 16:23
В Обнинске нелегал из США напал на полицейского 16:15
В Чите задержан мужчина, убивший жену на глазах у детей 16:06
В Шереметьево экстренно сел самолет из-за отказа двигателя 16:03
Минск готов возобновить производство оборудования для судов России 16:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие продукты могут стать ядовитыми при неправильном хранении
Какие продукты могут стать ядовитыми при неправильном хранении
Почему на Покров девушки молились о замужестве, а воины - о победе
Почему на Покров девушки молились о замужестве, а воины - о победе
Какую погоду на зиму предсказывают народные приметы
Какую погоду на зиму предсказывают народные приметы
14.10.2019 17:00
Рубрика: В мире

Роухани назвал условие нормализации отношений Ирана с Саудовской Аравией

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

Одним из условий для начала нормализации отношений Ирана с Саудовской Аравией в Тегеране считают прекращение гражданской войны в Йемене. С таким заявлением выступил президент Исламской Республики Хасан Роухани.

В Иране оценили поддержку России в ситуации вокруг СВПД

"Для урегулирования региональных проблем, в том числе отношений Ирана с Саудовской Аравией, проблема Йемена являются ключевой. Если в этой стране удастся достичь режима прекращения огня и завершения войны, в таком случае будет развязан один из региональных узлов, в том числе в контексте ирано-саудовских отношений", - сказал на пресс-конференции президент ИРИ.

При этом он подчеркнул, что Тегеран открыт для переговоров со всеми странами Персидского залива для обсуждения вопросов региональной стабильности и безопасности.

Противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями поддерживаемых Ираном хуситов продолжается в Йемене с 2014 года. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в 2015 году коалиции во главе с Саудовской Аравией.

В мире Ближний Восток Иран В мире Ближний Восток Саудовская Аравия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассказал об уникальном российском оружии
Медведев потребовал отчитаться за срыв строительства соцобъектов
ЕС продлил санкции против РФ из-за Скрипалей
Врачи смогут оказывать экстренную помощь без согласия пациента
Сирия начала переброску войск на север страны