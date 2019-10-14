Роухани назвал условие нормализации отношений Ирана с Саудовской Аравией

Одним из условий для начала нормализации отношений Ирана с Саудовской Аравией в Тегеране считают прекращение гражданской войны в Йемене. С таким заявлением выступил президент Исламской Республики Хасан Роухани.

"Для урегулирования региональных проблем, в том числе отношений Ирана с Саудовской Аравией, проблема Йемена являются ключевой. Если в этой стране удастся достичь режима прекращения огня и завершения войны, в таком случае будет развязан один из региональных узлов, в том числе в контексте ирано-саудовских отношений", - сказал на пресс-конференции президент ИРИ.

При этом он подчеркнул, что Тегеран открыт для переговоров со всеми странами Персидского залива для обсуждения вопросов региональной стабильности и безопасности.

Противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями поддерживаемых Ираном хуситов продолжается в Йемене с 2014 года. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в 2015 году коалиции во главе с Саудовской Аравией.