Закон Ставропольского края от 08 октября 2019 года № 68-кз "О величине прожиточного минимума пенсионера в Ставропольском крае на 2020 год"

Статья 1

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" и в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", установить на 2020 год величину прожиточного минимума пенсионера в Ставропольском крае в размере 8297 рублей.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор Ставропольского края В.В.Владимиров

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