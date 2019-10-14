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14.10.2019,  
14:08
Текст:  Алексей Моисеев

Т-90С становится одним из самых распространенных современных танков

Российский основной боевой танк Т-90С в настоящее время считается одной из самых распространенных современных боевых машин в мире. По разным данным, в настоящее время на вооружении восьми стран мира (не считая России) находятся более 1 700 таких танков.

Самым первым и наиболее крупным оператором (более 1 000 штук) являются сухопутные войска Индии. Именно для этой страны был модернизирован первоначальный образец "девяностого", появившийся в начале 90-х годов. Новый экспортный вариант получил улучшенную сварную башню, тепловизионный прицел "Эсса", 1000-сильный двигатель В-92С2 и новые гусеничные ленты.

Индийские военные очень ценят 125-мм пушку, которая может кроме обычных снарядов применять высокоточные управляемые ракеты. Также большим преимуществом считается закрытая 12,7-мм пулеметная установка, благодаря которой командир может поражать воздушные и наземные цели, находясь внутри машины под защитой брони.

В настоящее время в Индии лицензионные производство Т-90С продолжается, и их количество будет только расти.

Фото: VOA News / youtube.com
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Несколько лет назад в качестве конкурента нижнетагильской машине рассматривался созданный собственными силами танк Arjun. Однако, как оказалось, по многим характеристикам (прежде всего - по надежности) ему еще далеко до идеала.

Высокие характеристики этого образца российской оборонной промышленности были наиболее полно продемонстрированы в Сирии, где идет война с международным терроризмом.

Не исключено, что в ближайшие годы эти танки появятся на вооружении новых государств. Например, в Египте, судя по регулярным публикациям в местных источниках, были бы не против заменить парк устаревших советских T-55/54 и Т-62 на современные российские Т-90МС.

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