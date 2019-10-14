Танковые бои Гражданской войны: что происходило под Каховкой

14 октября 1920 года в бою на Каховском плацдарме в жестком противостоянии сошлись танки барона Врангеля и пушечные броневики Красной армии. Белогвардейским танкистам не удалось прорвать советскую оборону. Потеряв восемь машин Mk V, они отошли на свои исходные позиции.

Несмотря несовершенство конструкции, танки Mk V были довольно грозным оружием. Они были вооружены 37-мм пушками и пулеметами. Именно они позволили частям барона Врангеля прорваться из Крыма в степи Таврии. Все машины были наперечет и, как корабли, носили имена: "Великая Россия", "Генерал Кутепов", "Генерал Скобелев", "Генералиссимус Суворов", "Фельдмаршал Кутузов", "Атаман Ермак", "За Русь Святую" и так далее.

Поэтому командование Красной армии впервые за время гражданской войны особое внимание уделила противотанковой обороне плацдарма. Для этого от каждого сектора выделялись специальные 76-мм орудия, предназначенные для стрельбы прямой наводкой. Кроме того, имелись специальные "дежурные" орудия для борьбы с прорвавшимися вглубь обороны танками. В качестве подвижного противотанкового резерва предполагалось использовать броневой отряд. В его составе имелось шесть тяжелых пушечных броневиков "Гарфорд" с 76-мм орудиями, а также два пулеметных броневика. Машины тоже носили пафосные названия: "Антихрист", "Мощный", "Красный богатырь", "Пугачев", "Сокол".

Наступление танков началось за несколько часов до восхода. Маршал Советского Союза Леонид Говоров оставил в книге "Артиллеристы" воспоминания об этом бое.

"Танк набрасывается на курган, за которым укрылась группа бойцов. Пули отскакивают от брони, как капля дождя. Танк косит людей, подминает под себя пулеметы, громит и сокрушает. Завидя бронированное чудовище, безумеют даже ко всему привычные боевые кони. Адский грохот заполняет поле. Из обеих башен танка вырывается огонь. Танк переползает через канаву, разметывает глинобитный забор - все ему нипочем. Он идет - мощный, огнедышащий, несущий смерть и разрушение", - пишет Говоров.

Однако красноармейцам удалось ружейно-пулеметным огнем отсечь пехоту. Танки оказались предоставлены сами себе, и их начала расстреливать артиллерия.

"На соседний холм влетает на карьере четверка коней. Быстро развертывается орудие. Возбужденный командир отдает команду. Выстрелы грохочут один за другим. Башня останавливается, не закончив поворота. Танковая пушка накреняется дулом к земле. Новый выстрел! С хвоста танка вырывается пламя и дым, огненная пелена окутывает машину. В стальной коробке рвутся снаряды. Судорожно подергиваются гусеницы. Танк умирает", - пишет Говоров.

Красный броневик "Антихрист" огнем из 76-мм пушки подбил танк "Генералиссимус Суворов". Танк "Генерал Кутепов" забросали гранатами, а затем подбили из миномета. В течение боя 14 октября красная дивизия потеряла: убитыми и раненными - 317 человек, пропало без вести - 65 человек, разбито два пулемета, подбит один броневик, вышло из строя два 76-мм орудия и одна 152-мм гаубица. Белогвардейцы лишились восьми танков. Кроме того, в боях на Каховском плацдарме красными было захвачено пять танков - "Атаман Ермак", "Генерал Скобелев", "Фельдмаршал Кутузов", "Генералиссимус Суворов" и "За Русь Святую".