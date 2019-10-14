Новости

В Перми водитель иномарки сбил группу детей 18:52
В Болгарии умер прибывший на матч сборной английский болельщик 18:51
В Астрахани вынесен приговор педофилу, совратившему 43 ребенка 18:45
У "Братьев по оружию" и "Тихого океана" появится продолжение 18:43
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением 18:42
Мосгорсуд признал законным приговор Котову за нарушения на митингах 18:30
Названы серьезные угрозы офисной работы для здоровья 18:27
В поднятой со дна Черного моря артустановке Stug-III обнаружен арсенал 18:17
Путин и саудовский король обменялись подарками 18:06
Губернатор Севастополя рассказал о работе с погибшим мэром Абакана 18:02
С ранцем за спиной: Lada Largus получил второй багажник 18:00
Ушаков прокомментировал кандидатуру нового посла США 17:57
В Японии выяснили, чем опасны для хозяев квартиры дверные глазки 17:51
В Иране назвали виновного в нападении на танкер Sabity 17:38
На Кипре обнаружена мощная 2300-летняя крепость 17:36
Медведев предупредил о недопустимости манипулирования статистикой 17:26
В Ростове автобус с людьми протаранил остановку 17:23
В Калмыкии полицейский стал виновником ДТП с двумя жертвами 17:22
Россия и Саудовская Аравия подписали хартию по нефти 17:12
Путин и саудовский король сели в один электрокар 17:09
На Кубани на адвоката и полицейского завели дело о взятке в 3,5 млн 17:06
В Подмосковье избита чемпионка Европы и мира по боксу 17:05
В Петербурге пройдет Фестиваль корейской культуры 17:05
Приобретение российских танков Т-90 вместо Abrams объяснили в Египте 17:04
Роухани назвал условие нормализации отношений Ирана с Саудовской Аравией 17:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие продукты могут стать ядовитыми при неправильном хранении
Какие продукты могут стать ядовитыми при неправильном хранении
Почему на Покров девушки молились о замужестве, а воины - о победе
Почему на Покров девушки молились о замужестве, а воины - о победе
Какую погоду на зиму предсказывают народные приметы
Какую погоду на зиму предсказывают народные приметы
14.10.2019 17:38
Рубрика: В мире

В Иране назвали виновного в нападении на танкер Sabity

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

К нападению на иранский танкер Sabiti в Красном море причастен режим, которому помогали некоторые страны. С таким утверждением выступил президент Исламской Республики Хасан Роухани.

"То, что произошло в Красном море с нашим танкером, повлекло определенные проблемы. Очевидно одно - к нападению на судно причастен некий режим, содействие которому оказывали некоторые государства", - сказал на пресс-конференции президент Ирана.

Роухани назвал условие нормализации отношений Ирана с Саудовской Аравией

При этом Роухани не стал называть страну-агрессора. По словам президента, у Ирана есть неопровержимые доказательства ракетного нападения на судно, однако расследование инцидента пока продолжается, его результаты будут объявлены позднее.

Ранее Национальная иранская нефтяная компания заявила, что 11 октября принадлежащий ей танкер Sabity подвергся ракетному удару. Это случилось, когда судно находилось в 60 милях от порта Джидда (Саудовская Аравия). В результате двух раздельных взрывов были повреждены отсеки с нефтью, часть которой вылилась в море. Никто из членов экипажа не пострадал.

В мире Ближний Восток Иран
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассказал об уникальном российском оружии
Медведев потребовал отчитаться за срыв строительства соцобъектов
ЕС продлил санкции против РФ из-за Скрипалей
Врачи смогут оказывать экстренную помощь без согласия пациента
Сирия начала переброску войск на север страны