В Иране назвали виновного в нападении на танкер Sabity

К нападению на иранский танкер Sabiti в Красном море причастен режим, которому помогали некоторые страны. С таким утверждением выступил президент Исламской Республики Хасан Роухани.

"То, что произошло в Красном море с нашим танкером, повлекло определенные проблемы. Очевидно одно - к нападению на судно причастен некий режим, содействие которому оказывали некоторые государства", - сказал на пресс-конференции президент Ирана.

При этом Роухани не стал называть страну-агрессора. По словам президента, у Ирана есть неопровержимые доказательства ракетного нападения на судно, однако расследование инцидента пока продолжается, его результаты будут объявлены позднее.

Ранее Национальная иранская нефтяная компания заявила, что 11 октября принадлежащий ей танкер Sabity подвергся ракетному удару. Это случилось, когда судно находилось в 60 милях от порта Джидда (Саудовская Аравия). В результате двух раздельных взрывов были повреждены отсеки с нефтью, часть которой вылилась в море. Никто из членов экипажа не пострадал.