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14.10.2019 16:31
Рубрика: В мире

В Иране оценили поддержку России в ситуации вокруг СВПД

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

Иран благодарен России и Китаю за их конструктивный подход в ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани.

"Выход США из СВПД был ошибкой. Это решение осудило все мировое сообщество, за исключением пары небольших стран", - сказал Роухани на пресс-конференции.

Фото: ATTA KENARE / AFP
В Иране рассказали детали третьего этапа сокращения обязательств по СВПД

При этом глава иранского правительства выразил сожаление, что "евротройка" в лице Франции, Германии и Великобритании под давлением США до сих пор не смогли обеспечить вытекающие из ядерного соглашения экономические интересы Исламской Республики.

"У нас хорошие отношения с Россией и Китаем, однако трем европейским странам так и не удалось сдержать своих обещаний", - отметил Роухани.

Президент ИРИ также подчеркнул, что антииранские экономические санкции США не принесли, как ожидали в Вашингтоне, существенного ущерба экономике Ирана.

Напомним, американский президент Дональд Трамп в мае 2018 года объявил о выходе из СВПД и восстановлении экономических санкций США в отношении ИРИ. Глава Белого дома потребовал заключить с Тегераном новый договор на своих условиях. Ровно через год Иран в ответ объявил о постепенном сокращении своих обязательств, предусмотренных СВПД.

В мире Ближний Восток Иран Санкции против Ирана
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