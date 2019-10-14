Внешняя экономика Китая продолжает оставаться стабилизатором мировой экономики

Под влиянием торгового протекционизма в мировой торговле наблюдаются негативные тенденции, пишет в своем комментарии информационная служба "Россия - Китай: главное". На этом фоне Китай с растущей и повышающей качество экономикой стал образцом на мировом рынке. Об этом, пояснили в Госстате, свидетельствовали 3 момента: во-первых, экспортно-импортная структура китайской торговли постоянно оптимизируется; во-вторых, китайские предприятия достигли новых результатов в деле выхода на мировой рынок; многообразие структуры товарообмена позволило внешней торговле страны повышать способность противостояния рискам. Примечательно, что частные предприятия непрерывно усиливают свою роль в содействии внешнеэкономического роста. С января по сентябрь объемы их товарооборота достигли 9,69 триллиона юаней, что на 10,4 процента больше прошлогодних цифр - на их долю приходится 42,3 процента всего объема внешнеторгового оборота Китая.

С другой стороны, за первые 9 месяцев года объем торговли между Китаем и США составил 2,75 триллиона юаней, снизившись на 10,3 процента в годовом исчислении. Причиной стали торгово-экономические споры, которые нанесли заметные удары как по Китаю, так и по Соединенным Штатам.

Внешнеэкономические показатели - важный критерий для оценки национальной экономики того или иного государства. Огромный рынок с населением 1, 4 миллиарда и большой потребительский спрос в Китае стали предпосылкой для реагирования на внешние риски и для оптимизации деловой среды.

Тем не менее, принятый в Китае ряд мер - снижение налогов и затрат, оптимизация деловой среды и так далее - помог стимулированию жизнеспособности предприятий, повышению уровня развития торговли и стабильному росту внешней торговли.

Китай сохраняет приверженность непрерывному расширению степени открытости своей экономики и содействию высококачественному развитию торговли с другими странами. Китай обеспечивает глобальный рынок товарами с конкурентным соотношением цены и качества, а его возможности как закупщика содействуют глобальному экономическому росту. Плюсы экономики КНР - взаимодополняемость, оптимизирующаяся структура и ускоренная возможность трансформации - будут оставаться неизменными. С этими плюсами Китай и продолжает выступать стабилизатором экономического развития всего мира.