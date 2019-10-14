За первые три квартала 2019 года объем внешней торговли Китая вырос на 2,8 процента

В первые 9 месяцев 2019 года общий объём внешней торговли Китая достиг 22,91 триллиона юаней (около 3,23 триллиона долларов США), в частности, объём экспорта увеличился на 5,2 процента, а объём импорта снизился на 0,1 процент.

Согласно данным Главного таможенного управления КНР, за указанный период положительное сальдо внешней торговли Китая увеличилось на 44,2 процента в годовом выражении и составило 2,05 триллиона юаней (около 296 миллиардов долларов США).