За первые три квартала 2019 года объем внешней торговли Китая вырос на 2,8 процента

За первые три квартала текущего года объем внешней торговли Китая сохранил стабильный рост с увеличением на 2,8 процента в годовом выражении. О таком росте свидетельствуют опубликованные в понедельник данные Главного таможенного управления КНР, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
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В первые 9 месяцев 2019 года общий объём внешней торговли Китая достиг 22,91 триллиона юаней (около 3,23 триллиона долларов США), в частности, объём экспорта увеличился на 5,2 процента, а объём импорта снизился на 0,1 процент.
Согласно данным Главного таможенного управления КНР, за указанный период положительное сальдо внешней торговли Китая увеличилось на 44,2 процента в годовом выражении и составило 2,05 триллиона юаней (около 296 миллиардов долларов США).