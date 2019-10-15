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15.10.2019,  
16:01
Текст:  Николай Грищенко

Армейский спецназ США получит на вооружение новый автомобиль

Армия США получит на вооружение новый среднеразмерный пикап Chevrolet Colorado. С 2020 года автомобиль начнет поставляться в войска вариантах ZR2 и ZR2 Bison. Всего планируется выпустить около 650 машин.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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Как сообщает Defence Blog, презентация автомобиля состоялась на ежегодной конференции ассоциации армии Соединенных Штатов. Военные пикапы оснащены 186-сильным дизельным двигателем мощностью 2,8 литров и шестиступенчатой коробкой передач.

Пентагон предъявил к производителям требование, чтобы автомобиль должен быть достаточно легким, чтобы его можно было перевозить на вертолетах UH-60 Blackhawk и CH-47 Chinook. На машине по шоссе и бездорожью должны передвигаться до девяти солдат и все их снаряжение. Учитывая тактико-технические требования можно предположить, что сначала машины поступят на вооружение подразделений спецназа.

Президент компании GM Defense Дэвид Элбриттон отметил, что будут продолжать "разработку автомобиля, который позволит армейским подразделениям передвигаться по полю боя с большей легкостью и надежностью”.

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