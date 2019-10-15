Близкие Анастасии Заворотнюк впервые подтвердили, что она больна

Близкие российской актрисы Заворотнюк, долгое время не комментировавшие состояние здоровья Анастасии, что породило массу зловещих слухов, впервые подтвердили, что она нездорова и проходит лечение.
Сообщение появилось на официальном Instagram-аккаунте, созданном для поддержки Заворотнюк.
"Информация для всех неравнодушных: Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения. При этом она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние "сопора", потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц", - говорится в заявлении.
С уточнением, что "все это выдумки". А правда в том, что "есть заболевание и есть решительная цель его победить".
При этом близкие Анастасии акцентируют, что ни у кого ничего не просят, "кроме искренней молитвы от сопереживающих людей" и уважения к желанию семьи актрисы не выносить на всеобщее обозрение детали болезни, поскольку - это личное.
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Информация для всех неравнодушных: Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения. При этом она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние "сопора", потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки. Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить. Мы не просим ничего, кроме искренней молитвы от сопереживающих людей и УВАЖЕНИЯ к желанию близких не выносить на всеобщее обозрение детали болезни - это личное. И пусть Бог простит всех тех, кто спекулирует на этой теме, кто делает больно кричащими заголовками своих статей, придуманными "подробностями" и безосновательными прогнозами, кто позволяет себе всяческие провокации, обвинения в пиаре и осуждения родственников. Мы от души желаем никому не столкнуться с болезнью и не знать о ней никакой правды. А для тех, кто относится к ситуации с пониманием, мы обязательно будем здесь опровергать "сенсационные заявления" и "инсайдерскую информацию" от нечистоплотных СМИ. Благодарим за вашу поддержку!
"И пусть Бог простит всех тех, кто спекулирует на этой теме, кто делает больно кричащими заголовками своих статей, придуманными "подробностями" и безосновательными прогнозами, кто позволяет себе всяческие провокации, обвинения в пиаре и осуждения родственников", - заключает пост.
После чего родные Заворотнюк обещают обязательно опровергать и впредь "сенсационные заявления" и "инсайдерскую информацию" от нечистоплотных СМИ".