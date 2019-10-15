Бывшего полицейского в США обвинили в убийстве афроамериканки

Бывшему офицеру полиции США Аарону Дину предъявлены обвинения в убийстве. Экс-страж порядка во время исполнения служебных обязанностей застрелил женщину в ее собственном доме в Техасе.

Сотрудники полиции приехали по вызову выяснить, почему дверь в одном из домов распахнута. Увидев внутри человека, Аарон Дин открыл огонь по нему. Оказалось, что полицейский выстрелил в темнокожую владелицу дома. Женщина скончалась на месте, передает РИА Новости.

Обвиняемый бывший сотрудник полиции проработал в полицейском отделении округа Форт-Уэрт чуть больше года.