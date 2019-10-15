Чем интересен отборочный матч сборных Северной и Южной Корей

Впрочем, как всем хорошо известно, когда играют друг против друга Юг и Север Кореи, то скучно не бывает. Противостояния оказываются всегда принципиальными и всегда "нескучными": сборные либо начинают биться так, будто на кону "золото" Олимпиады, либо устраивают братания, вспоминая, кем они в реальности являются - братьями по крови и людьми, представляющими одну нацию, которую разделила несколько десятков лет назад большая политика.

К сожалению, насколько можно судить, политика вмешалась и на этот раз, лишив большинство обычных зрителей возможности насладиться игрой в прямом эфире. Как заявили в министерстве объединения Республики Корея, власти КНДР никак не отреагировали на предложение Южной Кореи направить вместе с футбольной сборной РК команду своих болельщиков, журналистов, а также осуществить прямой перелет между Сеулом и Пхеньяном, между которыми по прямой всего лишь около двухсот километров.

В итоге сборная РК вынуждена была делать крюк, вылетев сначала в Пекин, а затем уже оттуда в Пхеньян. Кроме того, отказ принимать журналистов также означает, что весь остальной мир не сможет увидеть игру в прямом эфире. С трибун же за игрой помимо северокорейцев будут наблюдать лишь немногочисленные представители дипкорпуса и другие иностранцы, что оставит южан фактически без поддержки.

В Южной Корее к этому матчу был большой интерес. Во-первых, играет роль чисто спортивный момент. В группе Н азиатского региона реально только сборные Юга и Севера Кореи будут бороться за первое место. При всем уважении к командам Туркмении, Шри-Ланки и Ливана они по классу ниже корейцев - что тех, что других. В той же Южной Корее до сих пор отборочные игры смотрели с большой ленцой, гадая лишь, с каким счетом они обыграют соперников.

Результат предыдущей встречи южан против Шри-Ланки, где последние потерпели сокрушительное поражение 0-8, говорит сам за себя. А здесь хотя южане кажутся получше, потехничнее, имея известных в мире игроков типа Сон Хын Мина и некоторых других, но все равно для северян будет делом чести у себя дома "упереться" и дать бой.

Во-вторых, как уже говорилось, Юг против Севера Кореи - это всегда больше чем просто очередная игра. Это тот случай, когда встречаются две команды из одной нации, и когда часто случаются интересные, а порой и милые моменты, когда тренер одной сборной подает воду уставшему игроку команды противника, когда сами игроки долго о чем-то говорят как закадычные друзья и тому подобное. Потому на Юге многие хотели бы увидеть игру.

Но по какой-то прихоти судьбы в этот раз мир этого не увидит, по крайней мере, если и увидит, то не сразу. Максимум, чего смогли добиться южнокорейцы, это обещание от властей КНДР, что до отлета сборной РК из Пхеньяна они получат диск с видеозаписью игры. Ее потом наверняка покажут по южнокорейскому телевидению и неоднократно, но уже тогда, когда будет известен итоговый результат. А это как читать детектив, заранее зная, кто главный преступник.

В свое время южнокорейские власти в 2014 г. в ходе Азиастких игр в Инчхоне собрали богатый урожай критических и язвительных комментариев от иностранных СМИ, когда отказались вывешивать на улицах города флаг КНДР, хотя северокорейцы приехали на Игры. Это, по логике правительства Южной Кореи того времени, не позволял закон о национальной безопасности РК. Международные спортивные чиновники тогда также напоминали Сеулу, что международные состязания не являются "частной лавочкой" принимающей страны, а должны подчиняться общим правилам, когда все участники имеют право на свой флаг, гимн и символику. В итоге хотя бы на спортивных аренах флаг КНДР был.

Теперь же, к сожалению, не совсем мудрым образом повели себя северокорейские власти, оставив болельщиков без прямого эфира. Представители КНДР часто обижаются, что к ним часто относятся предвзято, но сегодня их поведение таково, что дает основания для подобного подхода. После этого что можно говорить об иногда озвучиваемых амбициях Пхеньяна провести у себя Олимпиаду?

Как видится, в этих условиях стоило бы проявить принципиальность и при необходимости и жесткость представителям ФИФА, под эгидой которой проходит матч. Вполне может быть, что неожиданный прилет президента ФИФА на этот матч и объясняется тем, что чиновник хочет гарантировать, что хотя и без прямого эфира, но чтобы все прошло хорошо.

Вне зависимости от "особых условий" Страны чучхе она вполне могла бы и болельщиков, и журналистов пустить, да и прямой эфир организовать. КНДР могла бы это использовать и для самопиара, провезя СМИ по новым кварталам и районам Пхеньяна, тем более что за последние несколько лет облик столицы Северной Кореи действительно преобразился в лучшую сторону. Но сделано то, что сделано. Опять вмешалась политика, от которой пострадали обычные люди, рядовые болельщики. Да и сближение корейской нации, про необходимость которого часто любят говорить в том числе на севере Кореи, стало еще более призрачным. Если на футбол съездить не получается, когда на это имеешь право, то о каком объединении нации можно говорить?

В итоге в министерстве объединения РК выразили "сожаление и разочарование". Как полагают эксперты, эта "вредность" Севера в вопросах футбола обусловлена недовольством КНДР по поводу того, что Юг соблюдает санкции и ничего не делает в плане развития связей с Пхеньяном без разрешения США. Вполне может быть, что это мнение КНДР и верно, но при чем здесь футбол?

Как стало известно, перед отлетом южнокорейских игроков проинструктировали, как следует себя вести, строго-настрого наказав ничего не оставлять в КНДР, включая своих носков. Так как это может интерпретироваться как нарушение международных санкций или будет "неправильно понято принимающей стороной". Западные СМИ же назвали матч - "самой странной футбольной игрой".

Итог матча станет известен чуть позже, но политически КНДР его уже проиграла, хотя вполне могла бы выиграть. Северные корейцы по своей натуре дружелюбные и приветливые люди, хотя и со своими особенностями. Жаль, что на этот раз по политическим причинам у них не получилось продемонстрировать свои лучшие качества для южнокорейских и всех прочих любителей футбола. Остается надеяться, что ответный матч сборных Юга и Севера Кореи, который пройдет уже в следующем году на территории Южной Кореи, не пострадает от политики.