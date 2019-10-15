Новости

Пойманная с кокаином актриса Наталья Бочкарева не явилась в суд 15:30
Вышел финальный русский трейлер "Холодного сердца 2" 12:35
Близкие Анастасии Заворотнюк впервые подтвердили, что она больна 12:27
Генри Кавилл признался, что и раньше был фанатом "Ведьмака" 12:18
Вышел трейлер третьего сезона "Удивительной миссис Мейзел" 11:52

Дженнифер Энистон прокомментировала возможность продолжения "Друзей"

Новости
    15.10.2019, 14:50
Текст:   Олег Усков

В этом году "Друзьям", самому прославленному и любимому ситкому в истории индустрии, исполнилось четверть века - сериал дебютировал в сентябре 1994-го. И как минимум десять последних лет вокруг шоу роятся разного рода спекуляции о необходимости продолжения культа. Особо обострившиеся в последние годы - на волне истерии ребутов и сиквелов.

Фото: kinopoisk.ru
Генри Кавилл признался, что и раньше был фанатом "Ведьмака"

По поводу чего актеры сериала неоднократно высказывались. Во главе с "Чендлером", актером Мэттью Перри, раз за разом возможность своего участия в мифическом продолжении решительно отвергающим.

Дженнифер Энистон, сыгравшая Рэйчел Грин, актриса, чья карьера после "Друзей", в отличие от коллег, задалась, тоже не радует. Подтверждая: о полнометражном продолжении "Друзей" следует забыть - продюсеры такой проект не одобряют. Несмотря на то, что все остальные "друзья", включая даже буку Перри, были б не прочь.

"Наши продюсеры не хотят этого, и нам не позволят", - передает NME слова Энистон.

Которая подтверждает, что она охотно бы снялась в продолжении, так как это наверняка было бы "весело". И подчеркнув, что имеет ввиду именно разовый проект. А вот идею ребута и она не приветствует. Поскольку уверена, что на фоне оригинала он в любом случае сильно проиграет. Так что и смысла нет.

Напомним. Месяц назад продюсеры "Друзей", комментируя возможность ребута, заявили, что перезапуск перечеркнул бы все те труды, которые они вложили в оригинальное шоу.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Вышел русский трейлер "Доктора Дулиттла" с Робертом Дауни-младшим 11:38
Найдена актриса на роль Женщины-кошки в новом "Бэтмене" 11:09
"Джокер" продолжает лидировать в российском прокате 14.10.2019
У "Братьев по оружию" и "Тихого океана" появится продолжение 14.10.2019
⧣ США
Фото: Arthur Mola/Invision/AP
Элтон Джон назвал Майкла Джексона "по-настоящему психически больным" 14.10.2019
Видео: в США арестована 81-летняя Джейн Фонда 13.10.2019
Фото: Ким Кардашьян приняла крещение в монастыре в Армении 11.10.2019
⧣ сериалы
Фото: youtube.com/ Sky Atlantic
Вышел трейлер второго сезона сериала "Британия" 14.10.2019
Пойманная с кокаином Бочкарева похвасталась напряженным графиком 14.10.2019
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото 12.10.2019
⧣ комедия
Фото: kinopoisk.ru
Крокодилы-бегемоты: вышел трейлер нового фильма со Скалой Джонсоном 13.10.2019
Вышел трейлер перезапуска "Ангелов Чарли" с Кристен Стюарт 12.10.2019
Вышел второй трейлер фильма "Zомбилэнд: Контрольный выстрел" 09.10.2019