Дженнифер Энистон прокомментировала возможность продолжения "Друзей"

В этом году "Друзьям", самому прославленному и любимому ситкому в истории индустрии, исполнилось четверть века - сериал дебютировал в сентябре 1994-го. И как минимум десять последних лет вокруг шоу роятся разного рода спекуляции о необходимости продолжения культа. Особо обострившиеся в последние годы - на волне истерии ребутов и сиквелов.

По поводу чего актеры сериала неоднократно высказывались. Во главе с "Чендлером", актером Мэттью Перри, раз за разом возможность своего участия в мифическом продолжении решительно отвергающим.

Дженнифер Энистон, сыгравшая Рэйчел Грин, актриса, чья карьера после "Друзей", в отличие от коллег, задалась, тоже не радует. Подтверждая: о полнометражном продолжении "Друзей" следует забыть - продюсеры такой проект не одобряют. Несмотря на то, что все остальные "друзья", включая даже буку Перри, были б не прочь.

"Наши продюсеры не хотят этого, и нам не позволят", - передает NME слова Энистон.

Которая подтверждает, что она охотно бы снялась в продолжении, так как это наверняка было бы "весело". И подчеркнув, что имеет ввиду именно разовый проект. А вот идею ребута и она не приветствует. Поскольку уверена, что на фоне оригинала он в любом случае сильно проиграет. Так что и смысла нет.

Напомним. Месяц назад продюсеры "Друзей", комментируя возможность ребута, заявили, что перезапуск перечеркнул бы все те труды, которые они вложили в оригинальное шоу.