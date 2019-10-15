Fortnite получила самое крупное обновление с момента релиза. Что изменилось

С завершением 10 сезона в игре Fortnite разработчики решили перезагрузить королевскую битву и выпустили масштабное обновление, включающее как геймплейные, так и косметические изменения.

Игрокам представили новый остров с 13 районами. Теперь доступно взаимодействие с водой - плавание, передвижение на катерах и даже рыбалка. Появилась возможность перетаскивать своих раненых тиммейтов в безопасное укрытие и лечить их с помощью бинтовой базуки.

Теперь можно будет прикидываться ассасином, прятаться в стогах сена или мусорных баках, атаковать ничего не подозревающих противников исподтишка.

Кроме того, создатели Fortnite здорово перетряхнули систему получения опыта, а боевой пропуск предлагает новые способы для повышения своего уровня.