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15.10.2019,  
13:24
Текст:  Светлана Цыганкова

Южная Корея представила макет нового истребителя KF-X

Компания Korea Aerospace Industries (KAI) представила полноразмерный макет собственного истребителя KF-X. Это случилось на выставке вооружений ADEX, которая проходит в Сеуле.

Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
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На выставке ADEX макет представлен с подвесными топливными баками и ракетами под крылом и центропланом. Об этом пишет издание Flightglobal, отмечая, что хотя макет самолета и напоминает Lockheed Martin F-35A, ему не хватает некоторых стелс-качеств американского аналога. Разработчики относят своей проект к поколению истребителей "4++". По боевым возможностям он должен превзойти французский Rafale и европейский Typhoon, но уступить американским F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

Предполагаемая скорость истребителя KF-X - 1,9 числа Маха. У него будет десять точек подвески для ракет, бомб и подвесных контейнеров, пишет N+1. Макет оснащен имитацией системы обнаружения и наведения Sniper, инфракрасной поисково-следящей системой. Над левым крылом установлена 20-мм авиационная пушка.

Выкатить новый истребитель планируют в 2021 году, а впервые поднять в небо - в 2022-м. Разработку истребителя хотят завершить к 2026 году. Военные закупят 120 новых истребителей. Самолет будут выпускать как в одноместном, так и в двухместном вариантах. Длина истребителя составит 16,9 метра, высота - 4,7. А размах крыла будет равняться 11,2 метра.

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