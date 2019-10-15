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15.10.2019 03:02
Рубрика: В мире

Калифорния первой в США запретит натуральные меха

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал закон, который запрещает использование натурального меха в производстве одежды, сумок, обуви, а также их продажу и распространение на территории данного штата. Новый закон вступит в силу в 2023 году.

Фото: пресс-служба Prada
Prada перестанет использовать натуральный мех

Отмечается, что нарушителей этого запрета ждут штрафы. Однако предусмотрены исключения - товары, предназначенные для совершения религиозных обрядов, и чучела животных, пишет ТАСС.

По словам Ньюсома, он подписал один из самых действенных в истории Соединенных Штатов законов, который должен защитить права животных. Подчеркивается, что Калифорния первой в стране запретит изделия из натурального меха. Штаты Нью-Йорк и Гавайи намерены последовать этому примеру.

Кроме того, губернатор Калифорнии запретил использование животных в цирках, а также внес рысь в список животных, охраняемых законом. С 2025 года в штате будет запрещено охотиться на эту кошку.

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