Калифорния первой в США запретит натуральные меха

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал закон, который запрещает использование натурального меха в производстве одежды, сумок, обуви, а также их продажу и распространение на территории данного штата. Новый закон вступит в силу в 2023 году.

Отмечается, что нарушителей этого запрета ждут штрафы. Однако предусмотрены исключения - товары, предназначенные для совершения религиозных обрядов, и чучела животных, пишет ТАСС.

По словам Ньюсома, он подписал один из самых действенных в истории Соединенных Штатов законов, который должен защитить права животных. Подчеркивается, что Калифорния первой в стране запретит изделия из натурального меха. Штаты Нью-Йорк и Гавайи намерены последовать этому примеру.

Кроме того, губернатор Калифорнии запретил использование животных в цирках, а также внес рысь в список животных, охраняемых законом. С 2025 года в штате будет запрещено охотиться на эту кошку.