Киев: "Формула Штайнмаера" - это болезненный компромисс

По мнению главы МИД Украины Вадима Пристайко, альтернативой реализации "формулы Штайнмайера" по урегулированию конфликта на Донбассе стало бы резкое наращивание оборонных расходов Украины, а Киеву пришлось бы направить на мобилизацию и армию треть своего бюджета.

По словам Пристайко, которые приводит РИА Новости, подобное решение отразилось бы на пенсиях, зарплатах и медицинском страховании.

Также глава украинского дипломатического ведомства указал, что "формула Штайнмайера" - "это болезненный компромисс".