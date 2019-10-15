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15.10.2019,  
17:39
Текст:  Алексей Моисеев

Мода на стелс: макет танка нового поколения представили в Южной Корее

На проходящей в Сеуле выставке вооружений ADEX-2019 впервые был представлен макет южнокорейского танка нового поколения NGMBT.

В этой машине будут максимально использованы так называемые стелс-технологии. Благодаря своей форме, а также применению специальных материалов южнокорейскую новинку трудно будет обнаружить наземным и авиационным радиолокационным станциям и тепловизионным прицелам.

К тому же, если находящиеся на вооружении сухопутных войск Южной Кореи K1A1 и K2 "Черная пантера" весят 53 и 55 тонн соответственно, то, как предполагается, этот танк будет на 20 тонн легче.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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Данная презентация вызвала неоднозначную реакцию у военных экспертов. Многие усмотрели прямое заимствование идей, ранее уже использованных польскими и германскими конструкторами.

Шесть лет назад на выставке в Кельце был впервые продемонстрирован ходовой макет "боевой машины будущего" PL-01, который выглядит как настоящий брат-близнец NGMBT. Различия - лишь в мелких деталях.

Также похожая разработка есть у германского концерна Rheinmetall. Их танк по замыслу тоже должен иметь характерные обтекаемые формы, его экипаж состоит из 2 человек, а в качестве основного вооружения предусмотрено применение 120-мм электротермохимической пушки.

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