Опрос: Более трети россиян готовы провести отпуск в Республике Сербской

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные исследования о том, что россияне знают о Республике Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины) и рассматривают ли ее как туристическое направление.

Примечательно, что, согласно полученным результатам, о правильном местоположении Республики Сербской (РС) на территории Боснии и Герцеговины знает каждый десятый россиянин (11 процентов). В целом же более половины респондентов признаются, что либо не знают точного расположения РС, либо впервые слышат о такой республике.

Абсолютное большинство наших сограждан никогда не задумывались о том, чтобы провести отпуск в Республике Сербской (95 процентов). А среди тех, кто все же думал об этом, чаще встречались жители Москвы и Санкт-Петербурга. При этом 35 процентов россиян хотели бы провести отпуск в этой республике при наличии возможности.

Между тем на днях в рамках пресс-тура представителей российских СМИ по Республике Сербской местные достопримечательности изучал не только глава ВЦИОМ Валерий Федоров, но и председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, который в беседе с корреспондентом "Российской газеты" обозначил тот факт, что "стоит увидеть эти города, горы, озера, попробовать местную кухню, невероятно вкусную и очень недорогую". "Здесь все очень доступно и недорого, а самое главное здесь дружественный нам народ - сербы, которые всегда очень хорошо относились к русским, - поделился своими впечатлениями Владимир Соловьев. - Резюмируя, готов сказать, что у этой страны огромные перспективы для того, чтобы российские туристы приезжали сюда и знакомились с ее красотами".

Следует отметить, что отсутствие прямого авиарейса между Москвой и Баня-Лукой называется экспертами одним из главных препятствий для увеличения потока российских туристов в Республику Сербскую. Об этом в интервью "Российской газете" говорил и премьер-министр РС Радован Вишкович, подчеркивавший, что исправление ситуации, естественно, могло бы придать позитивный импульс двусторонним отношениям. "Таким образом, резюмируя, прямое авиасообщение позволило бы нам упростить и улучшить коммуникацию, содействовало бы укреплению двустороннего взаимодействия между Республикой Сербской и Российской Федерацией", - указывал политик.

Напомним, что в Республике Сербской расположен горнолыжный и летний туристический курорт международного класса - Яхорина (в 1984 году здесь проходили XIV Зимние Олимпийские игры).

В интервью "Российской газете" директор Олимпийского центра (ОЦ) "Яхорина" Деян Левнаич выразил заинтересованность в привлечении путешественников из России в Республику Сербскую и, в частности, на Яхорину, назвав главной конкурентной особенностью этих мест - любовь к России и качество обслуживания. Серб пригласил российских туроператоров стать его гостями, ознакомиться с потенциалом данных мест. "У нас огромный потенциал сотрудничества, - полагает он. - Мы действительно видим Россию как братское государство, сотрудничество с которым постоянно стремимся расширять".

Кроме того, в Республике Сербской в окрестностях города Добой в селе Ритешич с 2009 года создаются Монастырский комплекс Святой Матроны Московской и русское этносело, а в Баня-Луке с 2018 года начато возведение русско-сербского храма в честь святых царственных страстотерпцев. В этой связи хочется процитировать призыв к россиянам всемирно известного режиссера Эмира Кустурицы: "Путешествуйте там, где вас любят - в Республике Сербской".