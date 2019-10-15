Опрос: Более трети россиян готовы провести отпуск в Республике Сербской

Новости

Кузнецова считает невозможным возвращение смертной казни в закон России 19:15
В Петербурге представят мюзикл по пьесе Жана Ануйя 19:13
Грызлов: Киев сорвал процесс разведения войск в Донбассе 19:12
В Новгороде реконструируют здание драматического театра 19:11
Минобороны РФ показало на карте нынешнюю ситуацию в Сирии 19:06
В петербургской Церкви Благовещения нашли уникального архангела 18:40
Под Белгородом у железной дороги нашли полсотни снарядов 18:36
Белорусские компании активно возводят социальные объекты в Калужской области 18:23
В Волгограде СК возобновил дело о пропавшей в 1989 году семье 18:12
Серийный кроссовер Genesis GV70 сфотографировали на тестах 18:10
На Черноморский флот поступят два гидрографических катера 18:00
Экс-сотрудник ФСИН арестован во Франции по запросу Генпрокуратуры 18:00
В Петербурге эвакуировали людей из бизнес-центра 17:57
Bloomberg: Дедолларизация резервов стоила России 7,7 млрд долларов 17:55
В новгородских школах отменили "звонок для учителя" 17:53
Один человек пострадал при выбросе газа на иркутском химзаводе 17:52
Эксперты назвали тревожные признаки необходимости смены работы 17:35
Олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина прооперирована в Москве 17:34
В Замбии слоненок справился со львами 17:34
Минюст потребовал ликвидировать движение "За права человека" 17:32
В Новосибирске таксист выбросил из машины мать с ребенком 17:30
Петербургские зоозащитники требуют запретить кошачьи татуировки 17:30
Заменит ли смартфон компьютерную клавиатуру 17:28
МВФ понизил прогноз по росту ВВП США на 2019 год 17:21
Новый терминал С1 заработает в Шереметьево в 2020 году 17:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Московская скорая помощь празднует 100-летний юбилей
Московская скорая помощь празднует 100-летний юбилей
Ученые назвали главные страхи поколения Z
Ученые назвали главные страхи поколения Z
Роскачество проверило микроволновки на утечку излучения
Роскачество проверило микроволновки на утечку излучения
15.10.2019 18:06
Рубрика: В мире

Опрос: Более трети россиян готовы провести отпуск в Республике Сербской

Текст: Александр Борисов (Баня-Лука, Республика Сербская)
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные исследования о том, что россияне знают о Республике Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины) и рассматривают ли ее как туристическое направление.
Баня-Лука. Фото: Александр Борисов Баня-Лука. Фото: Александр Борисов
Баня-Лука. Фото: Александр Борисов

Примечательно, что, согласно полученным результатам, о правильном местоположении Республики Сербской (РС) на территории Боснии и Герцеговины знает каждый десятый россиянин (11 процентов). В целом же более половины респондентов признаются, что либо не знают точного расположения РС, либо впервые слышат о такой республике.

Фото: Istock
Можно ли получить отпускные за работу на испытательном сроке

Абсолютное большинство наших сограждан никогда не задумывались о том, чтобы провести отпуск в Республике Сербской (95 процентов). А среди тех, кто все же думал об этом, чаще встречались жители Москвы и Санкт-Петербурга. При этом 35 процентов россиян хотели бы провести отпуск в этой республике при наличии возможности.

Между тем на днях в рамках пресс-тура представителей российских СМИ по Республике Сербской местные достопримечательности изучал не только глава ВЦИОМ Валерий Федоров, но и председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, который в беседе с корреспондентом "Российской газеты" обозначил тот факт, что "стоит увидеть эти города, горы, озера, попробовать местную кухню, невероятно вкусную и очень недорогую". "Здесь все очень доступно и недорого, а самое главное здесь дружественный нам народ - сербы, которые всегда очень хорошо относились к русским, - поделился своими впечатлениями Владимир Соловьев. - Резюмируя, готов сказать, что у этой страны огромные перспективы для того, чтобы российские туристы приезжали сюда и знакомились с ее красотами".

Следует отметить, что отсутствие прямого авиарейса между Москвой и Баня-Лукой называется экспертами одним из главных препятствий для увеличения потока российских туристов в Республику Сербскую. Об этом в интервью "Российской газете" говорил и премьер-министр РС Радован Вишкович, подчеркивавший, что исправление ситуации, естественно, могло бы придать позитивный импульс двусторонним отношениям. "Таким образом, резюмируя, прямое авиасообщение позволило бы нам упростить и улучшить коммуникацию, содействовало бы укреплению двустороннего взаимодействия между Республикой Сербской и Российской Федерацией", - указывал политик.

Напомним, что в Республике Сербской расположен горнолыжный и летний туристический курорт международного класса - Яхорина (в 1984 году здесь проходили XIV Зимние Олимпийские игры).

Фото: iStock
Названы самые популярные города СНГ для осеннего туризма

В интервью "Российской газете" директор Олимпийского центра (ОЦ) "Яхорина" Деян Левнаич выразил заинтересованность в привлечении путешественников из России в Республику Сербскую и, в частности, на Яхорину, назвав главной конкурентной особенностью этих мест - любовь к России и качество обслуживания. Серб пригласил российских туроператоров стать его гостями, ознакомиться с потенциалом данных мест. "У нас огромный потенциал сотрудничества, - полагает он. - Мы действительно видим Россию как братское государство, сотрудничество с которым постоянно стремимся расширять".

Кроме того, в Республике Сербской в окрестностях города Добой в селе Ритешич с 2009 года создаются Монастырский комплекс Святой Матроны Московской и русское этносело, а в Баня-Луке с 2018 года начато возведение русско-сербского храма в честь святых царственных страстотерпцев. В этой связи хочется процитировать призыв к россиянам всемирно известного режиссера Эмира Кустурицы: "Путешествуйте там, где вас любят - в Республике Сербской".

В мире Европа Босния и Герцеговина Наука и образование ВЦИОМ
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МВФ понизил прогноз по росту ВВП США на 2019 год
Минюст потребовал ликвидировать движение "За права человека"
В Госдуму внесены поправки об отмене комиссии за "банковский роуминг"
В России впервые назначен штраф за публикацию фейковых новостей
На Урале задержаны подозреваемые в убийстве пропавшей пять дней назад девушки