Открыт прием заявок на II научную премию "Яндекса" имени Ильи Сегаловича

Премия будет вручаться уже второй раз. Для кого она? В конкурсе могут участвовать студенты, аспиранты и научные руководители из вузов России, Беларуси и Казахстана. Чтобы придумать, сформировать и оформить заявку, время еще есть - организаторы закроют прием только в конце декабря.

Почему "Яндекс" решил поддержать молодых ученых?

"Наука - это основа всех наших сервисов и технологий. С помощью премии мы хотим поддержать молодых ученых и науку в целом", - комментирует Михаил Биленко, руководитель управления машинного интеллекта и исследований "Яндекса".

Первая премия, лауреатов которой наградили весной этого года, показала: очень много интересных проектов. Кроме того, двое лауреатов уже представили свои работы на международных конференциях.

Научная премия имени Ильи Сегаловича присуждается за успехи в профильных для компании "Яндекс" областях: машинное обучение, компьютерное зрение, информационный поиск и анализ данных, распознавание и синтез речи, обработка естественного языка и машинный перевод.

Интересно, что студенты и аспиранты могут подать заявку сами, а вот научных руководителей номинируют ученики.

Кто будет оценивать работы? Победителей выберет совет премии и конкурсная комиссия, куда входят представители "Яндекса" и профессора ведущих университетов мира. Студентов и аспирантов ждут два этапа отбора: конкурс заявок и собеседование. Для научных руководителей- только конкурс заявок. Имена лауреатов узнаем весной 2020 года. Студентам вручат премии по 350 тысяч рублей, научным руководителям- по 700 тысяч.

Справка "РГ"

Первое вручение премии имени Ильи Сегаловича состоялось в апреле 2019 года. В конкурсе участвовали 262 номинанта из России, Беларуси и Казахстана. Лауреатами стали 9 студентов и аспирантов из ИТМО, МФТИ, НИУ ВШЭ, Сколтеха и ГГТУ им. Сухого, а также четверо научных руководителей из ИТМО, МФТИ, НИУ ВШЭ и Сколтеха.