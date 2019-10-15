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15.10.2019 08:37
Рубрика: Спорт

Овечкин не смог порадовать сына победой

Текст: Максим Домчев
Пять очков, набранных Александром Овечкиным, Евгением Кузнецовым и Дмитрием Орловым не спасли "Вашингтон" от поражения в матче с "Колорадо", в составе которого отличился Никита Задоров. Первый гол в сезоне на счету Владимира Тарасенко из "Сент-Луиса", а гол и передача Евгения Дадонова принесли победу "Флориде".
Фото: AP Photo/Nick Wass Фото: AP Photo/Nick Wass
Фото: AP Photo/Nick Wass
Александр Овечкин превзошел достижение Марио Лемье

В регулярном чемпионате НХЛ прошли очередные матчи регулярного чемпионата. "Вашингтон" на своей площадке принимал "Колорадо". В этом матче у Александра Овечкина был дополнительный стимул проявить себя - на матч пришли его жена Анастасия и их годовалый сын Сергей, который впервые посетил игру папы, сообщает сайт НХЛ.

Однако порадовать свою семью победой Овечкин не смог - его команда уступила 3:6, хотя сам Александр отметился очередной заброшенной шайбой, голевой передачей и красивым силовым приемом.

Гости начали матч активно, выиграв первые период со счетом 4:0. Одну из шайб записал на свой счет защитник "Колорадо" Никита Задоров. При счете 0:3 тренер "Вашингтона" заменил вратаря, выпустив на площадку россиянина Илью Самсонова.

Во втором периоде "столичные" сумел вернуть интригу в матче благодаря двух шайбам. Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов отметились голевыми передачами. Но спасти матч все же не удалось. В начале третьего периода гости забросили пятую шайбу. За дне с небольшим минуты до конца встречи Овечкин забросил свою пятую шайбу в сезоне с передачи Кузнецова.

Но спасти матч не удалось - гости поразили пустые ворота, установив окончательный результат.

За кем российским болельщикам следить в стартующем сезоне НХЛ

Первый гол в сезоне нападающего "Сент-Луиса" Владимира Тарасенко не помог его команде уйти от поражения в матче против "Нью-Йорк Айлендерс" - 2:3.

"Флорида" с Сергеем Бобровским в воротах одолела "Нью-Джерси"- 6:4. Гол и передача у победителей на счету Евгения Дадонова. А Бобровский отразил 17 бросков.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Александр Овечкин
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