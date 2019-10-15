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15.10.2019,  
10:38
Текст:  Антон Валагин

На западе России обновили самые большие в мире пушки

Фото: Пресс-служба ЗВО Фото: Пресс-служба ЗВО
Фото: Пресс-служба ЗВО

Крупнейшие в мире артиллерийские системы: 230-мм самоходные орудия "Малка" и 240-мм самоходные минометы "Тюльпан" заступили на боевое дежурство под Тамбовом после модернизации.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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На самоходных орудиях заменили коробки передач, механизмы распределения и энергоагрегаты гусеничных шасси. Обновлены аппаратура внутренней связи, приема и обработки данных, радиостанции, средства защиты от оружия массового поражения и приборы наблюдения.

Минометы "Тюльпан" получили системы связи, позволяющие гигантским орудиям работать в единой системе тактического звена, современные приборы наблюдения и радиостанцию, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Самоходка особой мощности "Малка" предназначена для поражения особо важных целей в глубине обороны противника. Дальнобойность миномета "Тюльпан" - 20 километров. Он - единственное оружие, способное поражать заглубленные цели: склады и командные бункеры. Для этого взрыватель 230-килограммовой мины устанавливается на соответствующее замедление, пикирующий по баллистической территории снаряд входит в грунт на 3-5 метров, а затем взрывается. И "Малка" и "Тюльпан" рассчитаны на использование тактических ядерных боеприпасов.

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