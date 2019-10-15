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15.10.2019 17:34
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина прооперирована в Москве

Текст: Максим Домчев
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Чемпионка Олимпиады в Турине в парном катании Татьяна Тотьмянина перенесла операцию в одной из клиник Москвы. Эту информацию подтвердила Анастасия Драпеко - PR-менеджер супруга спортсменки Алексея Ягудина.

При этом дальнейшие комментарии Драпеко давать не стала.

Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
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"Если Татьяна решит сделать комментарий, мы обязательно его опубликуем, в первую очередь, в ее Instagram", - сказала телеканалу РЕН.

Татьяна Тотьмянина вместе с Максимом Марининым завоевали золото на Олимпиаде в Турине в парном катании, после чего ушли из любительского спорта. Тотьмянина в 2016 году вышла замуж за экс-фигуриста, олимпийского чемпиона 2002 года Алексея Ягудина. У них двое детей.

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