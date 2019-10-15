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15.10.2019 08:48
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Петр Бирюков: Модернизирована московская насосная станция "Колочь"

Текст: Ирина Огилько
В столице модернизировали оборудование насосной станции "Колочь". Об этом сообщает комплекс городского хозяйства.
Фото: Комплекс городского хозяйства Фото: Комплекс городского хозяйства
Фото: Комплекс городского хозяйства

"Завершена модернизация энергетического оборудования насосной станции "Колочь", входящей в состав Можайского гидротехнического узла Западной станции водоподготовки АО "Мосводоканал", - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
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Специалистами установлено новое энергетическое оборудование, на станции переложены кабельные линии, заменены инженерные коммуникации: система освещения с применением энергосберегающей арматуры, система отопления и вентиляции. Была установлена автоматизированная система управления технологическим процессом перекачки воды насосными агрегатами и вспомогательным оборудованием.

Автоматизированная система управления позволяет проводить ужаленный мониторинг оборудования и оперативно принимать решения в случае возникновения любых нештатных ситуаций.

"В результате реконструкции энергетического хозяйства обеспечена надежная и бесперебойная работа насосной станции "Колочь" и исключена возможность подтопления объекта культурного наследия федерального значения "Бородинское поле", - рассказал Бирюков, отметив, что в результате проделанной работы сохранена историческая ценность музея-заповедника "Бородинское поле". Этого удалось достигнуть путем обеспечения своевременной перекачки стока реки Колочь в Можайское водохранилище.

Кстати

В 1948 году исполкомом Моссовета было принято решение о строительстве Можайского гидротехнического узла в верховьях реки Москвы, выше Можайска. Этот объект регулировать накопление стока воды для нужд питьевого водоснабжения, а также срезки высоких половодных горизонтов в городе Москве.

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