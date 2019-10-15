Под Белгородом у железной дороги нашли полсотни снарядов

В городе Валуйки Белгородской области на срочный вызов к железнодорожным путям пришлось выезжать взрывотехникам. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, неподалеку от дороги, в лесополосе, обнаружили десятки боеприпасов.

Минометные мины времен Великой Отечественной войны нашел рабочий. Он насчитал 47 боеприпасов и позвонил в МЧС. Специалисты собрали опасные находки, вывезли на полигон и ликвидировали.

В ГУ МЧС по региону напомнили, что подобные случаи - не редкость. Боеприпасы времен Великой Отечественной войны находят грибники в лесах, земледельцы, когда обрабатывают пашню, а также строители - если приступают к работах в тех местах, где во время войны шли активные боевые действия. Специалисты предупреждают, что трогать боеприпасы нельзя, а о находке надо тут же сообщить в МЧС.