Под Воронежем грузовик протаранил администрацию, водитель погиб

Воронежские полицейские начали проверку обстоятельств ДТП с участием автопоезда, в котором погиб его водитель.

Авария произошла утром 14 октября в райцентре Новохоперский. По предварительным данным, водитель КамАЗа с прицепом не справился с управлением тяжелым автопоездом. Его грузовик съехал с дороги и врезался в здание сельской администрации, рассказали в региональном ГУ МВД.

Водитель КамАЗа, 62-летний житель Саратовской области, погиб на месте. Сотрудники администрации не пострадали. По одной из версий, водитель потерял контроль над обстановкой из-за сердечного приступа.