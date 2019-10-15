У инвесторов вырос интерес к строительству спорткомплексов в Москве

В Москве зафиксировано рекордное количество желающих построить спорткомплексы. Об этом сообщила пресс-служба комплекса по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Москвы. Его глава Владимир Ефимов рассказал:

- С начала года 58 инвесторов претендовали на право аренды десяти земельных участков с последующим строительством ФОКов на их территории. Это в 29 раз больше, чем годом ранее.

Эту тенденцию Владимир Ефимов объяснил, с одной стороны, появлением большего числа таких лотов на торгах, а с другой - увеличением интереса инвесторов именно к этому направлению деятельности. Например, за девять месяцев 2019 года на один участок претендовали в среднем по шесть участников, в то время как в прошлом году на такие торги приходил один инвестор.

Спрос на землю "для спорта" растет вместе с увеличением интереса к здоровому образу жизни, считает руководитель департамента города по конкурентной политике Геннадий Дёгтев:

- Сегодня мы сталкиваемся с тем, что люди сами заявляют о желании видеть рядом со своим домом современные спортцентры. Наши аукционы знают такие примеры. И учитывая все это, рынок фитнес-услуг - один из самых высококонкурентных, что подтверждается и количеством участников на торгах. И это характерно для всех частей столицы.

В качестве примера он приводит земельный участок на Ленинском проспекте, за право построить на котором спортцентр боролись сразу 12 инвесторов. В итоге стартовая стоимость лота выросла в 13 раз. Больше десяти компаний претендовали также на объекты, которые находятся в районах Выхино-Жулебино, Зябликово, восемь инвесторов - на земельный участок в Дмитровском районе.

Такой спрос объясняется также изменением тенденций в инвестициях во всем мире. Об этом шла речь на недавно прошедшей выставке коммерческой недвижимости "Экспо-Реал" в Мюнхене. Эксперты говорили, что в США умер интерес инвесторов к строительству торговых центров, еще не так давно популярных мест для вложения денег. Умирает он и в Европе. Там бизнес сейчас уходит главным образом в сферу развлечений. Это можно наблюдать и у нас. Физкультурно-оздоровительные центры - это тоже свободное время людей. И если их в столице будет больше, то москвичам это пойдет только на пользу.