Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
15.10.2019,  
11:13
Текст:  Светлана Цыганкова

В России создадут экспериментальные площадки для тестирования дронов

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

В России создадут сеть площадок для реальных и виртуальных испытаний беспилотных летательных аппаратов. Эти экспериментально-цифровые полигоны появятся до 2022 года и на них потратят порядка 570 миллионов рублей.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
РЛС для обнаружения миниатюрных беспилотников разработали в России

Подобные полигоны нужны для проектирования, испытания дронов и их сертификации. Об этом РИА Новости рассказал соруководитель рабочей группы "Аэронет" Национальной технологической инициативы Сергей Жуков. На площадках будут проверять как сами беспилотные летательные аппараты, так и их системы, начиная от винта, двигателя и заканчивая каналами связи.

Сергей Жуков добавил, что с появлением специальных полигонов для испытаний беспилотников появится и возможность выдавать разрешения для дронов, которые весят более 30 килограммов. Их будут использовать в промышленных целях. Это может быть и доставка тяжелых грузов и мониторинг протяженных газопроводов или линий электропередачи.

Предполагается, что первые площадки для тестирования беспилотников появятся на аэродромах в Тверской, Ульяновской, Московской, Владимирской областях.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
испытания
Фото: Пресс-служба ЗВО
На западе России обновили самые большие в мире пушки 10:38
Американский аналог дрона "Охотник" сдуло ветром 13.10.2019
Килотонна под скалой: как прошли первые в СССР подземные ядерные испытания 11.10.2019
беспилотники
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
На 30 полигонах ЮВО прошли боевые ракетные и артиллерийские стрельбы 09:46
Украинский военный эксперт пригрозил России ордой дронов-убийц 06.10.2019
Скоростной ракетоплан-разведчик: новый китайский дрон удивил экспертов 02.10.2019
полигоны
Фото: Adrian Pingstone/ wikimedia.org
США не упускают возможности провести разведку наших гарнизонов 14.10.2019
В ЗВО началась капитальная реконструкция полигонов 18.01.2017
Под Рязанью построили современный полигон для ВДВ 13.10.2016