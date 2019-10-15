Врачи спасли мужчину с полной остановкой кровообращения

59-летний пациент из Подмосковья внезапно почувствовал сильную боль в груди. Врачи скорой помощи диагностировали острый инфаркт миокарда.

Время для таких пациентов очень важно, поэтому было решено сразу начать тромболитическую терапию, то есть внутривенное введение препарата, растворяющего тромб в сосуде сердца, и госпитализировать больного санитарной авиацией с помощью сотрудников Центра экстренной медицинской помощи. Во время перевозки у пациента произошла полная остановка кровообращения, вызванная нарушениями сердечного ритма. Врачи быстро восстановили сердечный ритм разрядом тока, стало определяться артериальное давление, и уже вскоре больного на вертолете доставили в сосудистый центр городской клинической больницы им. Ф.И. Иноземцева департамента здравоохранения Москвы.

В рентген-операционной экстренная коронарография показала серьезное поражение - критическое сужение основного из трех сосудов сердца. Меньше, чем за 30 минут путем имплантации стента просвет сосуда и кровоснабжение сердца были восстановлены. Как сообщили в пресс- службе департамента здравоохранения, сейчас состояние больного стабилизировалось. У него нормализовались и сердечный ритм и давление. Больной чувствует себя удовлетворительно и готовится к переводу из кардиореанимации в обычную палату.