В Оренбургской области в убийстве женщины заподозрили ее сына

По подозрению в убийстве женщины, фрагменты тела которой были обнаружены накануне в мусорном контейнере Орска, задержан ее сын. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Оренбургской области.

Напомним, страшная находка была обнаружена утром 14 октября: в мусорном контейнере в районе домов по улицам Краматорской и Машиностроительной местные жители увидели части тела женщины.

- Благодаря совместной работе следователей СК России и сотрудников полиции установлен и задержан сын потерпевшей, 36-летний житель города Орска, - уточнили в региональном СК. - Подозреваемый пояснил, что совершил убийство 62-летней матери на почве бытовых конфликтов.

Испугавшись содеянного и желая скрыть следы преступления, мужчина расчленил тело и вынес из дома.

Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Расследование продолжается.