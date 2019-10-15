Жительница Башкирии "заказала" киллеру любовницу мужа и ее ребенка

Ишимбайский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении двух местных жительниц, обвиняемых в том, что они организовали убийство женщины и ее полугодовалого ребенка.

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, поводом для преступления стала ревность. По версии следствия, одна из обвиняемых заподозрила супруга в измене и решила нанять киллера, чтобы убить предполагаемую любовницу мужа и ее ребенка. Обманутую женщину поддержала родственница, которая помогла найти киллера и договориться с ним о совершении преступления за 250 тысяч рублей. Убийство должно было обставлено как несчастный случай или самоубийство.

Однако исполнитель предпочел сразу обратиться в правоохранительные органы, которые инсценировали исчезновение женщины и ребенка. После передачи денег "убийце" заказчиц задержали.

Одну из женщин обвиняют в организации покушения на жизнь двух лиц, в том числе несовершеннолетнего, а ее родственницу - в пособничестве в совершении данного преступления.

Свою вину женщины признали частично.