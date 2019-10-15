В Абакане 16 октября объявили днем траура по погибшему мэру

Администрация Абакана объявила среду, 16 октября, днем траура в связи с гибелью в ДТП мэра Николая Булакина. Как отмечается на официальном портале городской администрации всем организациям и предприятиям рекомендовано перенести или отменить городские праздники, уличные, развлекательные и концертные мероприятия и спортивные соревнования, а телерадиокомпаниям, вещающим на территории Абакана, - скорректировать программу вещания.

В среду же состоится прощание с погибшим. Оно пройдет в абаканском Драматическом театре имени Лермонтова.

Напомним, Николай Булакин погиб 14 октября в результате ДТП - автомобиль мэра слетел с дороги на 433 километре трассы Р-257 и врезался в препятствие. Мужчина умер до приезда "скорой". По предварительным данным, причиной ДТП могли стать проблемы с сердцем 66-летнего Булакина.