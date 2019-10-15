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15.10.2019 13:04
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Видео: В одной из новосибирских квартир ночью обрушился потолок

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Хозяйка одной из квартир в доме по улице Мира, 18 проснулась ночью от ужасного грохота: в соседней комнате рухнула кровля. Как передают "Вести. Новосибирск", специалисты управляющей компании винят во всем самих жильцов, установивших натяжные потолки.

Фото: vk.com/yaltanews72
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Как утверждает 66-летняя хозяйка, в комнате, где обрушился потолок, по выходным играет и ночует маленькая внучка. Под завалами остались игрушки девочки - к счастью, ее самой в момент ЧП там не было. Однако никто не застрахован от нового обрушения. Рискуют жильцы не только внутри дома: на улице, где тоже играют дети, ветер легко срывает с крыши шифер.

По словам жильцов, есть данные экспертизы, что кровля нуждается в ремонте. Провести его должны были в этом году, но работы так и не начались.

В то же время директор ответственной за дом управляющей компании утверждает, что проседание крыши не разглядели вовремя только из-за натяжного потолка, установленного в квартире, и шлака, которым покрыта кровля со стороны чердака. В мэрии хозяйке пострадавшей от обрушения квартиры обещают провести ремонт за счет средств городского бюджета и предоставить на это время другое жилье.

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