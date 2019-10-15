Верховный суд подтвердил приговор воевавшему в Сирии боевику

Верховный суд РФ оставил в силе приговор воевавшему в Сирии жителю Северной Осетии, сообщает РИА Новости.

Суд предыдущей инстанции приговорил обвиняемого к лишению свободы на 18 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Апелляция адвоката была отклонена.

Подсудимый проходил по трем статьям УК РФ: "Прохождение обучения в целях террористической деятельности", "Участие в незаконном вооруженном формировании" и "Участие в террористической организации".

По версии следствия, 6 октября 2014 года он выехал из Северной Осетии в Грузию, где прошел идеологическую подготовку, а также приобрел навыки обращения с оружием. В ноябре россиянин вступил в незаконное вооруженное формирование.

С декабря по май он принимал участие в военных действиях против правительственных сил в Сирии. А 17 июня 2016 года боевика задержали в Харькове. При этом свою вину он не признал. Впоследствии Украина выдала задержанного России.