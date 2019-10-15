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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге эвакуировали людей из бизнес-центра

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

Из петербургского бизнес-центра "Гельсингфорсский" эвакуировали работников и посетителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Фото: iStock
В Новом Уренгое аэропорт эвакуировали из-за бесхозного чемодана

Утверждается, что причиной эвакуации стал обнаруженный рядом со зданием подозрительный предмет.

Бизнес-центр "Гельсингфорсский" занимает 13-этажное здание по адресу Гельсингфорсская улица, 2 (Выборгский район Санкт-Петербурга). На первом этаже находится дорогой автоцентр, остальные помещения занимают офисы.

Люди, работающие в этом бизнес-центре, рассказывают о произошедшем в соцсетях. В частности, говорят, что эвакуацию объявили по громкой связи в 16.25. Возле здания стоят машины МЧС, полиции и скорой помощи.

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