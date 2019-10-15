В Петербурге представят мюзикл по пьесе Жана Ануйя

Санкт-Петербургский театр "Буфф" выпускает первую премьеру сезона - мюзикл "Бумажные розы". Режиссер и основатель театра Исаак Штокбант создал спектакль по мотивам пьесы классика французской литературы 20 века Жана Ануйя "Коломба", автором либретто стал поэт Николай Денисов.

Музыку для "Бумажных роз" написал Максим Дунаевский, говорится в сообщении пресс-службы театра.

История молодой французской семьи разворачивается в театральном закулисье. Гротеск действия сочетается с серьезными размышлениями на тему любви, нравственной чистоты и той цены, которую нужно заплатить за успех у публики. В ролях заняты молодые артисты театра.

Премьера мюзикла состоится 17 октября.