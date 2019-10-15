Житель Поморья отправится в колонию за порез топором лица ребенка

Суд приговорил жителя Лешуконского района Архангельской области к реальному лишению свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 11-летнего мальчика. Осужденный провел по лицу ребенка острием топора, после чего у потерпевшего остался шрам на всю жизнь.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, мужчина заподозрил мальчика в краже своих вещей. Взрослый заманил ребенка в свою машину - якобы покататься - и вывез его на свалку за пределы села. Там осужденный вытащил жертву из автомобиля, достал топор и стал угрожать, что отрубит за кражу руки и голову. В итоге преступник причинил мальчику резаную рану щеки.

Потерпевшему удалось убежать и обратиться за помощью к людям, которые встретились ему по дороге. Они отвезли раненого ребенка в больницу.

По прогнозам врачей, после случившегося на его лице останется рубец, от которого можно будет избавиться только с помощью пластических хирургов. В материалах дела указано, что это расценивается как "неизгладимое обезображивание лица".

Осужденный проведет в колонии общего режима два года три месяца. Приговор пока не вступил в законную силу.