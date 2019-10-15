В Крыму на 2020 год продлят льготный тариф на воду

В 2020 году льготный тариф на питьевую воду и водоотведение для населения в Крыму останется на уровне 31,55 рубля за кубический метр. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- Соответствующее поручение уже дано Государственному комитету по ценам и тарифам Республики Крым, - добавил он.

Ранее председатель Госкомитета по ценам и тарифам РК Юрий Новосад сообщил, что предельные уровни льготных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения для населения в Республике Крым в 2019 году сохранятся на уровне 31,55 рубля за кубометр.

С 1 сентября 2017 года максимальная цена за кубометр воды и за услугу водоотведения составляла 35 рублей. С 1 июня 2018 года она была снижена до 31,55 рубля за кубический метр.