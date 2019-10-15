В Челябинске скончался один из пострадавших в ночной перестрелке

В Челябинске скончался один из трех пострадавших, получивших ранения во время ночного инцидента со стрельбой. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, сообщили во вторник в следственном управлении СК региона.

- В ночь на 14 октября в лечебные учреждения Челябинска поступили трое местных жителей с огнестрельными ранениями, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Позднее один из потерпевших скончался в больнице. Состояние остальных врачи оценивают, как стабильное. В ходе оперативно-следственных мероприятий задержан 50-летний житель Челябинска, который во время бытового конфликта около одного из домов в Курчатовском районе произвел в потерпевших выстрелы из пистолета.

В суд направлено ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств совершения преступления. Решается вопрос о предъявлении обвинения, отметили в СК.

Если вина стрелка будет доказана, ему грозит от шести до 15 лет лишения свободы с последующим ее ограничением еще на два года.