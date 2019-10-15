Новости

Хуснуллин: К 2024 году в столице заработают четыре МЦД 13:07
Видео: В одной из новосибирских квартир ночью обрушился потолок 13:04
В Совфеде предложили запретить размещение ядерного оружия за рубежом 13:02
Шойгу и члены коллегии Минобороны простились с космонавтом Леоновым 13:00
Тело умершего на отдыхе в "Артеке" ребенка доставили в Петербург 13:00
Марат Хуснуллин: К 2022 году в Москве будет построено еще 67 км и 27 станций метро 13:00
Новый Toyota RAV4 сменил имя на Wildlander 13:00
В Талице получили квитанции за вывоз мусора на покойных родственников 12:51
Атомные бомбы США застряли в Турции 12:48
Видео: гигантскую змею в Таиланде поймали голыми руками 12:40
Москвичей предупредили о скачках давления на этой неделе 12:40
СМИ: Россия возьмет под контроль сирийский город Манбидж 12:38
В Сочи осудили похитивших участок санатория МВД мошенников 12:37
Вышел финальный русский трейлер "Холодного сердца 2" 12:35
В России впервые назначен штраф за публикацию фейковых новостей 12:31
В Эрмитаже установили урны для пластика 12:29
Челентано возвращается на экраны с новым шоу 12:29
Близкие Анастасии Заворотнюк впервые подтвердили, что она больна 12:27
Мэр Саратова после убийства девочки пообещал снести гаражи 12:25
Генри Кавилл признался, что и раньше был фанатом "Ведьмака" 12:18
Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС 12:11
Новый Volkswagen Golf рассекретили за 10 дней до премьеры 12:00
Вышел трейлер третьего сезона "Удивительной миссис Мейзел" 11:52
Российские волейболисты стали шестыми на Кубке мира 11:52
В Крыму на 2020 год продлят льготный тариф на воду 11:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Московская скорая помощь празднует 100-летний юбилей
Московская скорая помощь празднует 100-летний юбилей
Ученые назвали главные страхи поколения Z
Ученые назвали главные страхи поколения Z
Роскачество проверило микроволновки на утечку излучения
Роскачество проверило микроволновки на утечку излучения
15.10.2019 12:51
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Талице получили квитанции за вывоз мусора на покойных родственников

Текст: Татьяна Казанцева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сотни жителей Талицкого городского округа, проводившие своих родственников в последний путь, обнаружили в "мусорных" платежках прежние цифры. Уральцы недоумевают: как же так, состав семьи сократился, а платить приходится, в том числе, и за покойного деда?

Регоператор объясняет сложившуюся ситуацию отсутствием базы данных проживающих. Причем это общероссийская проблема, подчеркнули в ЕМУП "Спецавтобаза".

Фото: iStock
В России введут единую платежку за коммунальные услуги

- До 2019 года вывоз мусора считался жилищной услугой и рассчитывался исходя из площади квартиры или дома. Сейчас сумма в платежках зависит от числа проживающих. Но самостоятельно актуализировать информацию мы не можем. Это обязанность собственника жилого помещения. Согласно постановлению правительства РФ № 354, собственник помещения должен в течение пяти дней после изменения числа проживающих проинформировать ресурсоснабжающую компанию, - сообщили в пресс-службе регоператора.

Платежки с неверными данными таличанам уже предложили принести в местное подразделение предприятия.  Узнать его можно на сайт компании, например.

- Жителям частного сектора приносят отдельные квитанции "за мусор" - там есть все контакты. А жильцы многоквартирных домов могут уточнить информацию в ТСЖ или управляющей компании, - пояснил "РГ" руководитель пресс-службы Евгения Тропина.

Экономика ЖКХ Экономика Товары и цены Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область "Мусорная" реформа
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуму внесены поправки об отмене комиссии за "банковский роуминг"
В России впервые назначен штраф за публикацию фейковых новостей
На Урале задержаны подозреваемые в убийстве пропавшей пять дней назад девушки
ЕС ввел визовые и экономические санкции против Турции
Лауреатами Букеровской премии-2019 стали сразу два автора