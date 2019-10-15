В Талице получили квитанции за вывоз мусора на покойных родственников

Сотни жителей Талицкого городского округа, проводившие своих родственников в последний путь, обнаружили в "мусорных" платежках прежние цифры. Уральцы недоумевают: как же так, состав семьи сократился, а платить приходится, в том числе, и за покойного деда?

Регоператор объясняет сложившуюся ситуацию отсутствием базы данных проживающих. Причем это общероссийская проблема, подчеркнули в ЕМУП "Спецавтобаза".

- До 2019 года вывоз мусора считался жилищной услугой и рассчитывался исходя из площади квартиры или дома. Сейчас сумма в платежках зависит от числа проживающих. Но самостоятельно актуализировать информацию мы не можем. Это обязанность собственника жилого помещения. Согласно постановлению правительства РФ № 354, собственник помещения должен в течение пяти дней после изменения числа проживающих проинформировать ресурсоснабжающую компанию, - сообщили в пресс-службе регоператора.

Платежки с неверными данными таличанам уже предложили принести в местное подразделение предприятия. Узнать его можно на сайт компании, например.

- Жителям частного сектора приносят отдельные квитанции "за мусор" - там есть все контакты. А жильцы многоквартирных домов могут уточнить информацию в ТСЖ или управляющей компании, - пояснил "РГ" руководитель пресс-службы Евгения Тропина.