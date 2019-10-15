СМИ: США пытаются лишить Россию Северного морского пути

США намерены "выдавить" Россию с Северного морского пути, лишить Канаду эксклюзивного права на проход в Арктику и заставить Китай отказаться от инвестиций в арктический регион. На это направлена новая американская "Северная доктрина", сообщило сербское издание "Печат".

Автор материала Зоран Милошевич указывает, что еще в мае этого года на встрече со странами, которые граничат с Арктикой, Вашингтон "дал понять Канаде", что та "должна забыть" о своем праве на северо-западный арктический коридор.

В тоже время от КНР американцы требуют прекращения работ станций в Норвегии и Исландии. Помимо этого Пекину, согласно рекомендациям Вашингтона, следует отказаться от инвестиций в инфраструктуру российского Севморпути.

Что касается РФ, то Москве, по мнению американцев, следует свернуть военное присутствие в арктическом регионе и сделать Севморпуть всеобщим достоянием, указывается в "Печат". Автор материала уверен, что Северный морской путь, который является прочной экономической системой по объединению Дальнего Востока и Крайнего Севера, необходим США для давления на Россию.