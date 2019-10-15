Высоко в горах нашли стрелу, потерянную 1000 лет назад

В Норвегии высоко в горах Хардангер-фьорда местный житель обнаружил 12-сантиметровый наконечник стрелы, которая, вероятно, была потеряна около 1000 лет назад во время охоты на оленей.

О неожиданной находке рассказало местное издание Life in Norway. Железный наконечник древней стрелы во время прогулки недалеко от своей горной хижины обнаружил местный житель Эрнст Хаген.

Артефакт был найден на западе Норвегии в высокогорье Хардангер-фьорда на высоте около 1400 метров над уровнем моря. Длина наконечника составляет около 12 сантиметров. На нем нет следов износа.

По словам археолога Тора Слиннинга из Совета графства Хордаланд, вероятно, стрела была потеряна во время охоты на оленей. Она упала в снег в конце эпохи викингов или в раннем средневековье. Ученый предполагает, что ее возраст может составлять около 1000 лет.

"Мы не знаем, когда именно разложилось древко этой стрелы, но она точно была очень длинной, - говорит Слиннинг. - Если стрела попала в грунт, то она сгнила давным-давно. Но если она попала в снег или лед и оставалась там какое-то время, то древко разложилось гораздо позже - только после того, как растаял снег".

Наконечник стрелы будет передан на изучение и хранение в музей Университета Бергена, сотрудники которого постараются не только законсервировать артефакт, но и точно его датировать.

К слову, в старину на территории графства Хордаланд местные жители активно добывали железную руду. Поэтому подобные наконечники здесь должны были быть широко распространены.

Однако исследователи отмечают, что для данного региона такая находка является первой, хотя в других частях Норвегии подобные стрелы находили и раньше. Виной тому многочисленные ледники, которые, вероятно, скрывают под собой множество артефактов.