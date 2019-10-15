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15.10.2019,  
19:29
Текст:  Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 232(7990)

Гром на полигоне

В России стартовали стратегические командно-штабные учения "Гром-2019". По охвату территории, масштабам привлекаемых войск, а главное, значимости выполняемых военными задач они уступают разве что состоявшимся в начале осени стратегическим маневрам "Центр".
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

К нынешним учебным баталиям Генштаб привлек около 12 тысяч солдат и офицеров, 213 пусковых установок Стратегических ядерных сил, более сотни самолетов и вертолетов (в том числе пять дальних бомбардировщиков-ракетоносцев), а также полтора десятка надводных кораблей, пять подлодок, 310 единиц боевой и специальной техники. Как сообщили корреспонденту "РГ" в Минобороны, в рамках учений будет выполнено 16 пусков баллистических и крылатых ракет.

В рамках учений "Гром" будет выполнено 16 пусков баллистических и крылатых ракет

Ими военные должны поразить цели на полигонах Пембой в Республике Коми, Чижа под Архангельском и Кура на Камчатке. Для переброски сил и средств по воздуху генералы задействуют аэродромы Дальней, Военно-транспортной и Оперативно-тактической авиации. Отдельные эпизоды маневров разыграют на полигонах военных округов, Северного флота, в акваториях Баренцева, Балтийского, Черного, Охотского и Каспийского морей.

Главная цель, которую преследуют в Минобороны, - проверить эффективность управления нашей ядерной триадой, а также готовность Сил стратегического сдерживания гарантированно выполнить стоящие перед ними задачи.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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Накануне Евгений Ильин из Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России дал понять, что маневры не несут угрозу другим странам. "Замыслом учения предполагается, что в условиях сохранения конфликтного потенциала по периметру границ России происходит эскалация обстановки, в результате чего создается угроза суверенитету и территориальной целостности государства, - объяснил генерал. - Учение "Гром-2019" направлено на отработку вопросов подготовки и применения стратегических сил в условиях угрозы агрессии. Сценарий учения не предусматривает противодействие конкретному государству или группе стран".

Ильин также уточнил, что все районы учения расположены на нашей территории, а пуски крылатых ракет воздушного базирования и авиационных управляемых ракет будут проведены на четырех полигонах военных округов и Северного флота.

"Кроме того, состоятся пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" и баллистической ракеты "Синева" по полигону Кура, - добавил генерал.

Стратегический "Ярс" оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения, которые поражают цели на дальности до 11 тысяч км.

Морской "Синевой" вооружены атомные подлодки стратегического назначения. В зависимости от модификации каждая ракета может иметь четыре или десять боевых блоков индивидуального наведения мощностью 100 килотонн каждый. При дальности полета до 8300 км отклонение "Синевы" от цели - не более 500 метров.

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